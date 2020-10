Acht nieuwe namen bij Oranje: géén Steven Berghuis

Frank de Boer heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina bekendgemaakt. De bondscoach voert zoals verwacht een groot aantal wijzigingen door ten opzichte van zijn debuutwedstrijd tegen Mexico (0-1 nederlaag) van woensdag. Het duel tussen Bosnië-Herzegovina en Oranje vindt plaats in het kader van de Nations League en begint om 18.00 uur in het Bilino Polje Stadion in Zenica.

De grote afwezige bij Oranje is de geschorste Memphis Depay, die in september een gele kaart ontving tegen zowel Polen als Italië. Luuk de Jong is aangewezen als zijn vervanger in de punt van de aanval. Depay had woensdag in de verloren oefenwedstrijd tegen Mexico nog een basisplaats, maar De Boer maakte toen ook van de gelegenheid gebruik om spelers in te zetten die normaliter niet gauw in aanmerking zouden komen voor een basisplaats.

Zo beleefden Owen Wijndal en Teun Koopmeiners hun basisdebuut, maar de spelers van AZ beginnen ditmaal op de bank. Wijndal wordt op de linksbackpositie afgelost door Daley Blind, terwijl Frenkie de Jong de plek van Koopmeiners inneemt op het middenveld. De Boer voert ook een wijziging door op de rechtsbackpositie: Denzel Dumfries krijgt de voorkeur boven Hans Hateboer. Onder de lat maakt Tim Krul plaats voor Jasper Cillessen.

Op het middenrif krijgt Marten de Roon de voorkeur boven Donny van de Beek, die tegen Mexico aan de aftrap stond. Ryan Babel verliest zijn basisplek op de linkerkant van de voorhoede aan Quincy Promes. De grootste verrassing is de reserverol van Steven Berghuis, die tegen Mexico halverwege de wedstrijd werd gewisseld na een verdienstelijke eerste helft. Donyell Malen krijgt het vertrouwen op de rechterflank.

Bosnië hoopt zich te herpakken, nadat het donderdag een grote klap te verwerken kreeg in de play-offs voor de EK-kwalificatie. Door een gelijkspel tegen Noord-Ierland (1-1) is het land er volgend jaar niet bij op het EK. Ten opzichte van die wedstrijd voert bondscoach Dusan Bajevic meerdere wijzigingen door. Zo beginnen grote namen als Edin Dzeko en Sead Kolasinac op de bank. Miralem Pjanic heeft op het middenveld wel een basisplek.

Opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Malen, L. De Jong, Promes

Opstelling Bosnië-Herzegovina: Sehic; Kadusic, Hadzikadunic, Sanicanin, Todorovic; Pjanic, Gojak, Cimirot; Krunic, Tatar, Duric