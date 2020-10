Jong Oranje wéér getroffen door coronavirus; ook Gakpo meldt zich af

Bondscoach Erwin van de Looi en Vitesse-verdediger Danilho Doekhi hebben positief getest op corona, zo meldt de KNVB zondag via de officiële kanalen. Het tweetal reist dan ook niet af naar Cyprus waar Jong Oranje aanstaande dinsdag aantreedt tegen de leeftijdsgenoten van dat land in het kader van de EK-kwalificatie. Cody Gakpo mist de kwalificatiewedstrijd vanwege een bovenbeenblessure, zo klinkt het.

De KNVB meldt voorts dat assistent-bondscoach Marcel Groninger voorlopig de taken overneemt van Van de Looi bij Jong Oranje. Voor Gakpo en Doekhi kunnen op het laatste moment geen vervangers meer worden opgeroepen, waardoor men deze zondag met achttien spelers richting Cyprus vertrekt. Het treffen met Jong Cyprus begint dinsdag om 18.00 uur Nederlandse tijd. Jong Oranje bezet met 21 punten uit zeven duels de eerste plaats in kwalificatiegroep G.

Van de Looi en Doekhi hoorden zaterdagavond van de positieve coronatest en het duo is daarna gelijk naar huis gegaan. De coach en de speler hebben momenteel geen klachten, al moeten ze volgens de richtlijnen van het RIVM wel 72 uur in quarantaine doorbrengen. Jong Oranje houdt zich aan de strikte coronamaatregelen en spelers en trainers worden zeer geregeld getest. In een eerder stadium werden Maarten Paes en Jordan Teze positief getest op het coronavirus.

Gakpo staat inmiddels op negen interlands namens Jong Oranje. In het EK-kwalificatieduel met Jong Gibraltar (5-0) van afgelopen donderdag had de PSV'er nog een basisplaats. Doekhi, met vier duels voor Jong Oranje achter zijn naam, bleef de gehele wedstrijd op de bank zitten.