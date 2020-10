Koeman glashelder over gewenste aantal Nederlanders bij Barcelona

Ronald Koeman beschikt bij Barcelona met Frenkie de Jong slechs over één Nederlander. De onlangs aangetrokken Sergiño Dest is geboren en getogen in Nederland, maar de rechtsback is als international actief voor de Verenigde Staten. Koeman was tussen 1998 en 2000 al als assistent verbonden aan Barcelona, dat destijds veel Nederlandse spelers onder contract had staan. Een dergelijke situatie is volgens de voormalig bondscoach van Oranje niet wenselijk voor het elftal van nu.

Toenmalig coach Louis van Gaal haalde toentertijd onder meer Frank en Ronald de Boer, Patrick Kluivert en Phillip Cocu naar het Camp Nou. "Dat was extreem, ik vind ook niet dat je dat kunt vergelijken", verklaart Koeman in een uitgebreid interview met de NOS. "We hebben natuurlijk Frenkie. En daarnaast Alfred (Schreuder, assistent-trainer, red.) en ik in de staf, twee Nederlanders. Maar toen waren het er acht, negen. En nu, laten we het hopen, wordt het een tweede en Dest is natuurlijk Amerikaans."

Koeman: ‘Hij vond dat moeilijk, maar ik heb totaal geen moeite met hem gehad’

De hoofdtrainer van Barcelona bespreekt de laatste fase van Luis Suárez in het Camp Nou. Lees artikel

Verslaggever Joep Schreuder schuift vervolgens de naam van Georginio Wijnaldum naar voren. De middenvelder van Liverpool werd lange tijd in verband gebracht met een overgang richting de Catalaanse grootmacht. Een hereniging tussen Koeman en Wijnaldum, die bij Oranje ook al samenwerkten, zat er echter niet in. "Die heeft wel op mijn lijstje gestaan", aldus de Barcelona-coach, die weet dat Wijnaldum volgend jaar eventueel gratis op te halen is bij Liverpool. Het contract van de middenvelder op Anfield loopt na dit seizoen af.

Het leek er lange tijd op dat Koeman opnieuw zou gaan samenwerken met Memphis Depay. De Telegraaf meldde vorige maand nog dat de aanvaller van Olympique Lyon tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Barcelona, dat 25 miljoen euro zou moeten betalen voor de Oranje-international. Net als bij Wijnaldum kwam een definitieve deal niet van de grond. Depay beschikt eveneens over een doorlopende verbintenis tot de zomer van 2021.