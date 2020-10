Vijf grootmachten hijgen Bayern München in de nek

Edin Dzeko staat open voor een lager salaris bij AS Roma. De spits, die momenteel nog twee jaar onder contract staat in de Italiaanse hoofdstad, verdient momenteel ongeveer 7,5 miljoen euro netto op jaarbasis. (Corriere dello Sport)

Veel clubs blijven geïnteresseerd in Fernando Llorente. Benevento, Genoa, Spezia en Athletic Club loeren op de ervaren aanvaller, die nog tot volgend jaar zomer vastligt bij Napoli. (Diverse Italiaanse media)

Juventus en Paris Saint-Germain hopen de verdediger volgend jaar zomer transfervrij in te lijven.