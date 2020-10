Discussie irriteert Kraay junior: ‘Hoevaak heeft hij Oranje in de steek gelaten?

Over de keeperspositie bij het Nederlands elftal is nog steeds behoorlijk veel discussie en ook in Goedemorgen Oranje wordt uitgebreid gesproken over de plek onder de lat. Analisten Hans Kraay junior en Arnold Bruggink vinden dat Jasper Cillessen de beste keuze is, terwijl keeperstrainer Frans Hoek niet bij voorbaat uitsluit dat Tim Krul ook zondagavond in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina de voorkeur krijgt van bondscoach Frank de Boer.

"Er is veel discussie en er is ook al veel over gezegd", zo verklaart Hoek zondagochtend in het ochtendprogramma van FOX Sports. "We hebben geen Edwin van der Sar meer. De vraag is wat de bondscoach zelf belangrijk vindt." De keepersexpert denkt dat Cillessen en Krul niet veel voor elkaar onderdoen. "Cillessen was lange tijd onaantastbaar. Krul speelt nu in de Championship, qua kwaliteit vergelijkbaar met de Eredivisie. Hij heeft sterke en zwakke punten. Hij heeft een goede kans om te spelen." Marco Bizot lijkt voorlopig geen kans te hebben. "Hij is zeer ongelukkig en heeft het niveau van vorig jaar absoluut nog niet laten zien."

Bruggink snapt niet waarom er doorgaans zoveel te doen is om Cillessen. "Hij heeft in Oranje zelden slecht gespeeld." Kraay junior is het daar volledig mee eens. "Cillessen moet gewoon spelen, niet Krul of Bizot. In hoeveel wedstrijden heeft hij Oranje in de steek gelaten? Cillesen is over een flink aantal wedstrijden beter dan Krul. En CIllessen heeft een bloedhekel aan mij, want ik zeg altijd dat hij al in een hoek ligt als iemand een penalty neemt."

De eveneens aanwezige John de Wolf denkt ook niet dat De Boer momenteel een keepersprobleem heeft. "Er hoeven toch geen keuzes gemaakt te worden? De keuze is toch al gemaakt?", doelt de assistent-coach van Feyenoord op het feit dat CIllessen normaal gesproken de eerste keus is in het Nederlands elftal. Hoek ziet echter kansen voor Krul. "Ik weet niet hoe Cillessen speelt, ik heb hem dit seizoen nog niet zien spelen. Ik heb Krul wel zien spelen, ook bij Oranje. Krul heeft een goede kans om te spelen (tegen Bosnië en Herzegovina, red.)."