De Mos haalt Oranje-spelers door de mangel: ‘Hij kan totaal niet verdedigen’

Nederland verloor afgelopen woensdag met 0-1 van Mexico. Het Nederlands elftal maakte een povere indruk tijdens de vriendschappelijke wedstrijd, constateert Aad de Mos. De oud-trainer laat zondagochtend bij de talkshow van Voetbal International weten dat hij vooral teleurgesteld is in de backs van Oranje. De Mos wijst ook naar de 0-1 nederlaag tegen Italië in de Nations League in september, waar Hans Hateboer en Nathan Aké de vleugelverdedigers waren.

"Onze zwaktes tegen Mexico waren Hans Hateboer en Owen Wijndal. We hebben het ook tegen Italië gezien. Je verliest, omdat het natuurlijk geen backs zijn. De backs zijn zo cruciaal voor dit Nederlands elftal om de grote wedstrijden te kunnen winnen. Wijndal is er nog niet klaar voor. Ik vind zelf dat Mitchel Bakker van Paris Saint-Germain beter is. Hij heeft meer postuur en meer power."

"Bakker heeft meer kaas gegeten van rugdekking geven. Wijndal kan totaal niet verdedigen", vervolgt De Mos, die uitlegt dat zowel Wijndal, Hateboer als Aké niet goed is in het rugdekking geven. Ook voorin ziet De Mos kwaliteitsgebrek. "Met alle respect voor Steven Berghuis en Quincy Promes: het zijn nationaal aardige spelers. En misschien Memphis Depay internationale top, maar dat moet hij nog bewijzen."

"Ze hebben een geroutineerde coach nodig die het echt voor ze uitlegt. Individueel zijn het tactisch zeer beperkte spelers." Presentator Kees Jansma vraagt zich af of Oranje met De Boer geen topcoach in huis heeft. De Mos reageert door aan te geven dat De Boer het Ajax-dna heeft, maar dat de keuzeheer zeker geen 'wereldcoach' is. "Zeker niet. Je moet ook een helikopterview hebben. Je moet een plan A en een plan B hebben. Het internationale voetbal is veranderd, Kees."