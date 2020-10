Hans Kraay jr. bijt van zich af na kritiek: ‘Stelletje dooie kippenneukers’

Hans Kraay junior kreeg afgelopen week kritiek door zijn interactie met Mario Götze. Bij de presentatie van de Duitse aanvallende middenvelder bij PSV wilde de verslaggever van Götze onder meer weten of zijn vrouw Ann-Kathrin Brömmel bij iedere thuiswedstrijd aanwezig zal zijn. Kraay junior kreeg na afloop kritiek op social media, maar de oud-voetballer legt uit waarom hij tot deze vraag kwam.

"Laatste ding: mijn gerespecteerde collega van FOX Sports, Jan Joost van Gangelen, is zeer onder de indruk van het uiterlijk van je vrouw Ann-Kathrin. Hij wil weten of ze naar iedere thuiswedstrijd zal komen", zo zei Kraay junior tijdens de persconferentie. "Anders wil hij haar ook wel iedere veertien dagen oppikken, geen probleem." Götze liet weten dat zijn vrouw 'zeker' in Nederland komt wonen, maar vanwege de coronaregels nog niet in de stadions kan zijn. "En daarna? Ja, dan zit ze in het stadion", aldus Götze. Kraay junior gaf toen aan dat hij 'ook beschikbaar' is om de vrouw van de spelmaker op te pikken.

Wie worden het slachtoffer van het overvolle middenveld bij PSV?

Kraay junior geeft nu tegenover Radio Veronica aan dat het zeker niet de eerste vraag aan Götze was. "Het is een persconferentie van bijna een uur. Eerst hebben we naar een nerveuze jongen gekeken, een talentvolle Duitse voetballer: Adrian Fein (gehuurd van Bayern München, red.). Hij was zo nerveus, hij had nog nooit de pers te woord gestaan. Dat hadden we een minuutje of dertig gehad met de Duitse pers. Er waren heel veel Duitse media en die laten iedereen keurig uitpraten. Nou, dat doen wij dus niet, zeker jullie bij Veronica Inside niet."

"Ik had vijf minuten om een stukje te maken voor FOX Sports en we hebben het vierenhalve minuut serieus over voetbal gehad”, gaat Kraay junior verder over zijn gesprek met Gotze. "Over zijn positie, over waarom hij hiernaartoe is gekomen, over of hij weer fit is... Nou ja, toen zaten we op één uur en tien minuten. Zou dit er dan niet even tussen kunnen, stelletje dooie kippenneukers?"