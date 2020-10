Sky Sports: Londense transfer van 33 miljoen euro vóór vrijdag afgerond

Saïd Benrahma lijkt zijn loopbaan nog deze week in de Premier League te gaan vervolgen. De buitenspeler van Brentford staat volgens Sky Sports en tal van andere Engelse media op het punt om naar West Ham United getransfereerd te worden. Clubs uit de Premier League en de Championship hebben nog tot en met komende vrijdag om uitsluitend onderling zaken te doen en de Algerijns international lijkt daarvan te kunnen profiteren.

West Ham en Brentford zouden bijna tot een akkoord over een transfersom van 33 miljoen euro zijn gekomen en dat betekent dat onder meer Crystal Palace naast de 25-jarige Benrahma grijpt. De vleugelaanvaller leek de afgelopen maanden samen met Ollie Watkins al op weg naar de uitgang, maar the Bees slaagden er uiteindelijk alleen in om zijn bondgenoot in de aanval voor maximaal 35 miljoen euro aan Aston Villa te verkopen.

Benrahma was afgelopen seizoen zonder meer een van de smaakmakers in de Championship. Hij was goed voor liefst 17 doelpunten, waaronder twee hattricks, in 46 competitieduels en maakte vervolgens deel uit van het PFA Team of the Year. De goede verrichtingen van de Algerijn leverden desalniettemin geen promotie naar de Premier League op. In de finale van de play-offs was stadsgenoot Fulham net te sterk.

Brentford gaat forse winst op Benrahma maken als hij inderdaad deze week voor 33 miljoen euro naar West Ham verkast. De aanvaller werd medio 2018 voor 2,5 miljoen euro van OGC Nice overgenomen. Bij de Franse club speelde Benrahma slechts achttien duels in het eerste en werd hij driemaal verhuurd, alvorens hij naar Engeland vertrok en een contract voor vijf jaar tekende.