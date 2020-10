Luis Enrique zorgt voor prachtige tv: ‘Laat je vriendin maar de vraag stellen’

Spanje won zaterdagavond met 1-0 van Zwitserland in de Nations League. Na afloop van de overwinning in het Estadio Alfredo Di Stéfano nam Luis Enrique plaats voor een persconferentie, waarbij de bondscoach het merendeel van de vragen via Skype of andere internetverbindingen kreeg. Eén moment stak ertussenuit: een journalist stelde niet alleen een vraag vanuit een auto, maar ook nog eens vanuit een rijdende auto.

“Goedenavond, bondscoach. Dit is een beetje surrealistisch, maar we zitten in een Cabify (naam van een Spaans carpoolbedrijf, red.)”, begon Julio Suárez van LaSexta. Luis Enrique was oprecht verbaasd. “Goedenavond, eens kijken. Laat eens zien wie er naast je zit.” Suárez, terwijl hij zijn mobiele telefoon draaide: “Mijn vriendin.” Luis Enrique: “Je vriendin? Laat haar dan maar de vraag stellen.”

De vriendin van de journalist schaamde zich behoorlijk toen ze in beeld kwam. Suárez: ‘Ze heet Elisa Lasso. Ze is fan van Sevilla. Ik denk dat ze wel een vraag heeft over Jesús Navas.” Luis Enrique: “Geen probleem. Laat haar maar de vraag stellen, geen probleem.” Suárez probeerde Elisa Lasso, overigens ook een journalist van LaSexta, nog over te halen en een vraag te stellen, maar de Spaanse wilde niet meewerken en de persvoorlichter verzocht de journalist om zijn vraag aan Luis Enrique te stellen.

De ploeg van bondscoach Luis Enrique is na drie duels nog ongeslagen in de Nations League en koploper in groep 4. Na de remise tegen Duitsland (1-1) overklaste de drievoudig Europees kampioen Oekraïne begin vorige maand met 4-0. Dinsdag wacht het weerzien in Oekraïne. “Of we dinsdag met andere spelers gaan spelen, hangt af van de komende dagen”, verduidelijkte de bondscoach. “Oekraïne verkeert in dezelfde omstandigheden.”

Een doelpunt van Mikel Oyarzabal gaf de doorslag in de thuishaven van Real Madrid Castilla en, tijdelijk, Real Madrid. “We wisten van tevoren dat het lastig zou worden”, benadrukte Luis Enrique. “Dat Zwitserland maar een punt heeft, zegt niets over hun niveau. Ze zetten hoog druk en dat hebben wij ook gedaan. We hebben gezorgd dat ze er niet uit konden komen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd niet in het slot kunnen gooien en ja, het is altijd moeilijk om dergelijke wedstrijden tot een goed einde te brengen.”