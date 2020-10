Gonzalo Higuaín en Federico Higuaín na 14 jaar eindelijk herenigd

Gonzalo Higuaín en Federico Higuaín gaan voor het eerst sinds 2006 weer in één team spelen. Inter Miami maakt via de officiële kanalen de komst van Federico Higuaín, die later deze maand 36 jaar wordt, bekend. De aanvallende middenvelder komt over DC United en wordt zodoende weer ploeggenoot van zijn jongere broer, die Juventus recent voor de Major League Soccer-club inruilde en in december 33 jaar wordt.

Federico Higuaín heeft zijn sporen in de Amerikaanse competitie ruimschoots verdiend. Hij tekende medio 2012 bij Columbus Crew, bleef vervolgens liefst acht seizoenen en groeide tot een van de beste middenvelders van de MLS uit. De Argentijn, die nooit voor zijn vaderland uitkwam en in Europa een blauwe maandag voor Besiktas uitkwam, was in totaal goed voor 60 doelpunten en 68 assists in 217 competitieduels.

?? BOEM! De eerste goal van Gonzalo Higuaín in de Major League Soccer (MLS)!?? ? Alles klinkt beter met Titanic-muziek ? Slowmotion Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 7 oktober 2020

Federico Higuaín tekende voorafgaand aan het seizoen 2020 een contract met DC United, waar hij als speler en Player Development Coach aan de slag ging. Na tien duels en twee doelpunten tekent hij nu een contract bij de club van zijn broer Gonzalo. “Federico is een geweldige speler in deze competitie geweest”, licht technisch directeur Paul McDonough toe. “We zijn zeer blij dat we meer aanvallende diepgang, ervaring en kwaliteit aan onze selectie hebben kunnen toevoegen toen de kans zich voordeed.”

Gonzalo Higuaín en Federico Higuaín doorliepen de jeugdopleiding van River Plate en maakten tussen 2004 en 2006 enkele keren samen deel uit van wedstrijdselecties. Nu worden ze herenigd in Miami en zullen er voor de achttiende keer in de geschiedenis twee broers tegelijkertijd in de MLS spelen. Gonzalo Higuaín heeft inmiddels drie duels in de MLS achter de rug: een 3-0 nederlaag tegen Philadelphia Union, een 2-3 nederlaag thuis tegen New York Red City (waarin hij een assist gaf) en een 1-2 zege op New York Red Bulls (waarin hij uit een vrije trap zijn eerste én de winnende maakte).