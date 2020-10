Blunder van jewelste gaat wereld over en bezorgt Duitsland overwinning

Duitsland heeft zaterdagavond in de Nations League mede dankzij een keepersblunder nipt gewonnen van Oekraïne. Onder toeziend oog van 21.000 toeschouwers zegevierde de ploeg van bondscoach Joachim Löw in Kiev met 1-2. Spanje klopte Zwitserland tegelijkertijd met minimaal verschil: 1-0. Over drie dagen staan de ontmoetingen Duitsland - Zwitserland en Oekraïne - Spanje op de rol: medio november staan Duitsland en Spanje tegenover elkaar.

Oekraïne - Duitsland 1-2

De minimale voorsprong in de rust in Kiev was ronduit verdiend, maar echt schitteren deed die Mannschaft niet. Al in de openingsfase leed het team van Löw veel balverlies zodra men de helft van Oekraïne wilde opzoeken. Het gebrek aan kwaliteit bij de thuisploeg was de reden van het uitblijven van een tegendoelpunt. Duitsland sloeg zelf na twintig minuten toe: na een lage pass van Antonio Rüdiger vanaf rechts probeerde Serge Gnabry de bal met de hak te verzilveren, maar het was Matthias Ginter die de 0-1 maakte.

Woensdag: Zeven tegendoelpunten tegen Frankrijk (7-1) Zaterdag: Goede eerste helft tegen Duitsland Zaterdag, minuut 49: Het ongeloof bij Andrei Shevchenko ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 10 oktober 2020

Georgiy Bushchan kreeg afgelopen week in de oefeninterland tegen Frankrijk (7-1) liefst zeven tegengoals om de oren, maar keepte zaterdag een uitstekende eerste helft. Enkele minuten na rust ging de doelman echter in de fout. Hij liet een voorzet van Lukas Klostermann vanaf rechts los, waardoor de bal pardoes op het hoofd van Leon Goretzka belandde en in het doel hobbelde. Bushchan voorkwam diverse keren een derde tegengoal en zag hoe een rake strafschop van Ruslan Malinovskyi, na een overtreding van Niklas Süle op Roman Yaremchuk, de 1-2 betekende. Tot meer was Oekraïne echter niet in staat.

Het is voor Duitsland de eerste zege in de Nations League. Die Mannschaft speelde in groep 4 van divisie A eerder gelijk tegen Spanje (1-1) en Zwitserland (1-1). Alleen de winnaar van de groep plaatst zich aan het einde van de groepsfase voor de Final Four, die in juni op het programma staat.

Spanje - Zwitserland 1-0

Het team van Luis Enrique had in de eerste 45 minuten een duidelijk veldoverwicht, maar had moeite om voor gevaar te zorgen. De hechte defensie van Zwitserland slaagde er telkens in om Spanje te stoppen, behalve toen Yann Sommer na nog geen kwartier spelen in de fout ging. Mikel Merino onderschepte een pass van de doelman, waarna Mikel Oyarzabal de bal van dichtbij en laag tegen de touwen schoot. Dat het in de rust 1-0 stond, was ook voor een groot deel aan David de Gea te danken. Enkele minuten voorafgaand aan de openingstreffer reageerde hij goed op een inzet van dichtbij van Loris Benito.

In de tweede helft ging Zwitserland meer op zoek naar een doelpunt, maar Spanje maakte achterin een zeer degelijke indruk. Een tweede treffer van la selección española bleef uit, ondanks dat Luis Enrique met invallers als Adama Traoré, Sergio Canales en Gerard Moreno had gehoopt het duel in het slot te gooien. Met name in de laatste vijftien minuten was de vermoeidheid bij beide teams behoorlijk zichtbaar.

De ploeg van bondscoach Luis Enrique is na drie duels nog ongeslagen in de Nations League en koploper in groep 4. Na de remise tegen Duitsland (1-1) overklaste de drievoudig Europees kampioen Oekraïne begin vorige maand met 4-0.