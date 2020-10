Bayer Leverkusen bevestigt: ergste vrees komt uit voor Santiago Arias

Santiago Arias kan bijna al een streep door het huidige seizoen zetten. Bayer Leverkusen maakt zaterdagavond bekend dat de verdediger, die deze voetbaljaargang wordt gehuurd van Atlético Madrid, in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Colombia en Venezuela (3-0) een breuk in zijn linkerkuitbeen heeft opgelopen én zijn enkel heeft ontwricht. De verwachte absentie van Arias wordt geschat op een half jaar.

Arias raakte al na een paar minuten na een duel met Darwin Machis om de bal zwaargeblesseerd aan zijn linkerenkel en verging van de pijn. Tal van spelers konden het aanzicht van de blessure niet verdragen en barstten in huilen uit. Machis kreeg van de dienstdoende scheidsrechter een rode kaart, maar na inmenging van de VAR werd deze kaart ingetrokken.

Nader onderzoek in Colombia heeft de ernst van de blessure uitgewezen en Arias is inmiddels ook onder het mes gegaan. De lange absentie van de Colombiaan is een hard gelag voor het Bayer van Peter Bosz. Arias deed tot dusver één keer mee: negentig minuten in het 1-1 gelijkspel bij VfB Stuttgart.

“Ik heb er geen woorden voor om te beschrijven hoe ik me voel. Ik lieg als ik zeg dat ik mij goed voel, maar ik kan ook niet het tegenovergestelde zeggen. Ik ben teleurgesteld”, reageerde Arias via Instagram. “Dit is een volgende beproeving die ik moet doorstaan en die me sterker zal maken. Ik beloof hard te werken en snel en sterker terug te keren en weer de kleuren van Colombia en Bayer Leverkusen te zullen dragen.”