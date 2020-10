Frenkie de Jong: ‘Veel spelers van Oranje zitten tegen niveau wereldklasse aan’

Frenkie de Jong maakt zich geen zorgen over het Nederlands elftal na de nederlagen in de meest recente interlands tegen Italië en Mexico. De middenvelder benadrukte daags voor de ontmoeting met Bosnië-Herzegovina in de Nations League dat er ook met realisme naar de prestaties van Oranje moet worden gekeken. “Het waren twee totaal verschillende wedstrijden. Italië is gewoon een topland, daar hadden we het met een aantal dingen behoorlijk moeilijk. En tegen Mexico speelden er een hoop andere spelers dan normaal.”

De Jong benadrukte zaterdagavond dat het niet reëel is om te verwachten dat het Nederlands elftal een ploeg als Italië met de rug tegen de muur zet. “Het is niet zo dat we al zo ver zijn dat we iedere wedstrijd tegen ieder topland gaan domineren en winnen. Of ze met de rug tegen de muur zetten. Daar streven we naar, maar het is niet zo dat we al het beste voetballand van de wereld zijn. Maar de magie is zeker nog niet weg, dat gaan we morgen weer proberen te laten zien”, lachte de middenvelder op de persconferentie.

“Hoe het mijn eigen vorm en fitheid is? Vorm moeten we zien. Tegen Sevilla speelde ik niet top, gewoon matig”, erkende De Jong. “We zullen het zien morgen, maar ik voel me fit.” De middenvelder zag afgelopen woensdag enkele aanknopingspunten: “Er waren zeker bepaalde fases dat het druk zetten echt goed liep. Er speelden jongens samen die niet vaak met elkaar spelen en dan is het altijd even wennen. Maar het is zeker niet zo dat de magie is uitgewerkt. Ik denk zelfs dat we alleen maar beter gaan worden.”

De omschakeling van Ronald Koeman naar Frank de Boer is prima gegaan, vindt De Jong. “We hebben een goede week gehad. Ik denk dat we heel veel spelers hebben die nu al wel tegen het niveau wereldklasse aanzitten of al bij de wereldtop horen. We hebben ook talenten die daar naartoe kunnen groeien. We zijn een heel goed team en als het gaat om sommige details dan zijn er nog groeimogelijkheden, tactisch en het verder smeden van een team.”

De Jong maakt zich geen zorgen om de concentratie en de scherpte bij Oranje. Ook de afwezigheid van Memphis Depay, die een schorsing moet uitzitten, is volgens de middenvelder het probleem niet. “Onze kracht is vooral het team, het hangt bij ons niet van een iemand af.” Bosnië en Herzegovina-Nederland begint zondag om 18.00 uur in het waarschijnlijk met tweeduizend toeschouwers gevulde stadion Bilino Polje in Zenica en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs.