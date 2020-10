Frank de Boer: ‘Ik kan me voorstellen dat ze er mentaal doorheen zitten’

Frank de Boer heeft geen twijfels over wie er zondagavond het doel van het Nederlands elftal verdedigt in de Nations League-wedstrijd bij Bosnië-Herzegovina. De bondscoach weigerde zaterdagavond op de persconferentie echter om namen te geven, al ligt het voor de hand dat Jasper Cillessen onder de lat staat. Ook over de vervanger van de geschorste Memphis Depay liet De Boer zich niet uit. Luuk de Jong start vermoedelijk in de punt van de aanval.

“Depay is een belangrijke speler voor het Nederlands elftal. We zullen hem missen. Maar we hebben nu een andere speler op die positie, een speler met andere kwaliteiten. Dan moeten we daarvan profiteren.” De Boer kreeg de vraag of hij op Luuk de Jong doelde, de meest logische vervanger van Depay. “Ik ga nog geen opstelling geven. Ik wil de opstelling eerst nog aan de spelers zelf doorgeven. Maar dat hij een belangrijke gegadigde is op die positie, dat lijkt mij duidelijk.”

“Jasper Cillessen traint goed”, vervolgde De Boer, die afgelopen woensdag in het vriendschappelijke duel met Mexico (0-1 verlies) Tim Krul een basisplaats gaf. “Hij heeft de afgelopen dagen een prima indruk achtergelaten", wees de bondscoach naar de keeper van Valencia. "Ik geef nog geen opstelling, maar ik ben er wel uit wie er gaat spelen. Het zou slecht zijn als ik nu nog twijfelde.”

Bosnië en Herzegovina moest afgelopen week winnen van Noord-Ierland om kans te maken op kwalificatie voor het EK, maar kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Na strafschoppen werd vervolgens verloren. “Ik vond dat Bosnië in de eerste helft goed speelde. Ze kwamen terecht op 1-0 en ze hadden goede kansen op de 2-0”, analyseerde De Boer het duel van donderdag. “Miralem Pjanic heeft een bepalende rol op het middenveld. In de eerste helft zag je dat ze met Edin Dzeko een aanspeelpunt hadden, maar in de tweede helft vielen ze echter terug omdat Noord-Ierland voorkwam dat de bal richting hem ging. Bosnië kreeg daardoor minder kansen. Maar ik vond ze wel de betere ploeg. Een teleurstellend resultaat voor ze.”

De Boer weet niet of het een voordeel of een nadeel voor Oranje is dat Bosnië meteen weer aan de bak moet. “Voor Bosnië was het EK het allerbelangrijkste, daar hebben ze een heel jaar voor gestreden. Dan zit je even niet op deze wedstrijd te wachten, denk ik. Maar anderzijds weet je dat de Nations League zijn voordelen heeft en dat zullen zij ook beseffen. Ze spelen tegen een gerenommeerde tegenstander en de spelers zullen ongetwijfeld hun best doen. Ik kan me wel voorstellen dat ze na 120 minuten en een strafschoppenreeks er mentaal doorheen zitten. Dat is bij elke topsport, het is vallen en opstaan.”