Ansu Fati pakt in slechts zeventig minuten tijd eerste prijs van seizoen

Ansu Fati is zaterdag uitgeroepen tot de Beste Speler van de Maand in LaLiga. De aanvaller van Barcelona kreeg in de eerste verkiezing van het seizoen voor de maand september de meeste stemmen van de supporters. Opvallend: Fati en Barcelona speelden afgelopen maand slechts één wedstrijd in verband met de deelname aan de Champions League in augustus, terwijl andere teams in LaLiga juist twee tot drie duels in september afwerkten.

De verrichtingen van Fati in de seizoensouverture van Barcelona tegen Villarreal (4-0) mochten er echter zijn. De zeventienjarige Spaans international scoorde tweemaal in de eerste negentien minuten en verdiende tien minuten voor rust een strafschop, die door Lionel Messi werd benut. Fati werd twintig minuten voor tijd door Ronald Koeman naar de kant gehaald en vervangen door Ousmane Dembélé, het grootste slachtoffer van de opmars van de tiener.

De wedstrijd van Barcelona tegen Celta de Vigo (0-3) telde niet mee voor de verkiezing. De wedstrijd in Balaidos, waar Fati overigens na elf minuten de score opende, werd op 1 oktober gespeeld. Koeman liet Fati in de eerste drie competitieduels van Barcelona in de basis beginnen en lijkt voorlopig vanwege diens loopacties, doelgerichtheid én verdedigende werk een grenzeloos vertrouwen in de aanvaller te hebben.

Ook bondscoach Luis Enrique loopt weg met Fati. De aanvaller debuteerde afgelopen maand in het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland als invaller en mocht drie dagen later in de basis beginnen tegen Oekraïne. Hij luisterde zijn basisdebuut op met de derde treffer in de 4-0 zege.