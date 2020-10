Go Ahead Eagles start cruciale week met eerste zege sinds 11 september

Go Ahead Eagles heeft zaterdag de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie sinds 11 september geboekt. Drie wedstrijden in een week tijd bepalen de sfeer voor het najaar in Deventer en het team van Kees van Wonderen is met een 0-2 zege bij MVV goed van start gegaan. GA Eagles wacht nu twee thuisduels: op 13 en 17 oktober komen respectievelijk De Graafschap en FC Eindhoven op bezoek in De Adelaarshorst.

Van Wonderen voerde vier wijzigingen door in zijn basiselftal wat vorige week een verre van sterke indruk maakte in de 2-3 nederlaag tegen Jong FC Utrecht: Frank Ross, Maël Corboz, Jeroen Veldmate en Julliani Eersteling verschenen aan het startsignaal. Na nog geen half uur spelen kwamen de Deventer bezoekers op voorsprong. Een inzet van Sam Hendriks werd geblokt, waarna Jay Idzes uit een voorzet van Bas Kuipers de 0-1 binnenkopte.

GA Eagles kwam tien minuten voor rust op 0-2 en wederom betrof het een kopdoelpunt. Sam Beukema knikte een heerlijk aangesneden vrije trap van Corboz in het doel. MVV probeerde aan te dringen in de tweede helft, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet. Pas twintig minuten voor het einde had MVV uitzicht op de 1-2 toen Jay Gorter knap met de voet redde op een gevaarlijke inzet van Joeri Schroijen.

In de slotfase hing de 0-3 van de bezoekers in de lucht. Zowel Ross als Sam Hendriks vond Bill Lathouwers op zijn weg. GA Eagles staat voorlopig tiende met acht punten uit zes duels. MVV, dat evenveel punten heeft maar een wedstrijd meer heeft gespeeld, kan zich komende vrijdag bij Excelsior revancheren.