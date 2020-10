‘Mourinho was een van de eersten die mij opbelde na mijn hartaanval’

José Mourinho en Iker Casillas onderhielden in de periode dat de twee met elkaar samenwerkten bij Real Madrid een moeizame relatie. De oefenmeester koos ervoor om de clubicoon op de bank te houden nadat Casillas was teruggekeerd van een blessure en twee jaar na het vertrek van Mourinho uit het Santiago Bernabéu verliet Casillas de Koninklijke voor FC Porto. Zeven jaar nadat hun samenwerking in Madrid ten einde kwam, onderhouden de twee nu echter wel een goede band met elkaar.

“Veel mensen weten dit niet, maar Mourinho was een van de eersten die mij opbelde na mijn hartaanval, om te vragen hoe het met me ging”, blikt Casilas terug in gesprek met ESPN. De doelman werd vorig jaar op de training van FC Porto getroffen door een hartaanval en zou daarna niet meer onder de lat plaatsnemen bij de Portugese topclub.

Bij een FIFA-congres dat door zowel Casillas en Mourinho werd bezocht, begroetten de twee elkaar vervolgens met een hartelijke omhelzing: “Ik zag mensen die ik daarvoor lang niet had gezien. Het zorgt ervoor dat je de kleine dingen in het leven meer gaat waarderen”, zegt Casillas daarover. “Je gaat meer van dag tot dag leven en je zit niet langer vast in je eigen kleine wereldje.

“Ik heb enorm veel geluk gehad, veel mensen hebben dat niet. Ik heb zeker het gevoel gehad dat ik die dag zou overlijden en de omstandigheden dwongen me om alles in mijn leven te herzien. Ik ben een bevoorrecht mens. Als ik verder kan gaan in de voetballerij, zal ik dat ook zeker doen”, sluit hij af. Casillas vertolkt momenteel een rol in de directie bij FC Porto.