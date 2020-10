Leroy Fer bezorgt Feyenoord met Panenka gelijkspel tegen piepjonge opponent

Feyenoord is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om te winnen van KRC Genk. De Rotterdammers oefenden in België achter gesloten deuren tegen de huidige nummer elf van de Jupiler Pro League en speelden uiteindelijk met 1-1 gelijk. Leroy Fer verzorgde vanaf de penaltystip de enige goal van zijn ploeg.

Feyenoord trad ondanks de afwezigheid van een aantal internationals aan in een sterke opstelling, met onder meer Leroy Fer, Jens Toornstra en Luciano Narsingh die het vanaf de aftrap mochten laten zien. Zij namen het op tegen een piepjong Genk, dat de wedstrijd begon met vijf tieners en het duel zelfs zou eindigen met negen tieners binnen de lijnen.

De thuisploeg kwam desondanks al vroeg op voorsprong via een strafschop, die werd benut door Theo Bongonda. Genk kreeg daarna kansen op meer via onder meer Andres Nemeth, maar slaagde er niet in om de voorsprong uit te breiden.

Op slag van rust was er ook een strafschop voor Feyenoord en Fer verschalkte Danny Vukovic met een Panenka. In de tweede helft waren er nog enkele kansen voor de Rotterdammers, die echter niet voorbij Maarten Vandevoordt kwamen. De achttienjarige doelman had Vukovic al eerder vervangen en wist zijn doel schoon te houden.