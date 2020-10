‘Hij blijft erbij dat hij intern voortdurend complimenten van Ten Hag krijgt’

Edson Álvarez is dit seizoen bij Ajax tot nu toe verzekerd geweest van een basisplaats. De Mexicaan krijgt echter wel met de nodige kritiek te maken en in de laatste wedstrijd die de Amsterdammers voor de interlandonderbreking speelden kon hij niet voorkomen dat er met 1-0 verloren werd van FC Groningen. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf onthult zaterdag dat Álvarez toch wel enigszins verrast is door de kritiek op zijn functioneren.

“Het bijzondere is dat Álvarez toch wel heel erg verbaasd is over alle kritiek. Dat is misschien ook een beetje wereldvreemd, want hij doet het niet heel erg goed”, vertelt Verweij in de voetbalpodcast van zijn krant. “Maar hij blijft erbij dat hij intern gewoon voortdurend de complimenten van Erik ten Hag krijgt omdat hij precies doet wat de trainer wil. Dan krijg je dat gelul weer dat hij voor balans zorgt, voor evenwicht, een brekertje op het middenveld…”

Het middenveld van Ajax is tot nu toe sowieso een zorgenkindje voor Ten Hag, met ook Quincy Promes die niet zijn beste spel laat zien op de nummer 10-positie. De oefenmeester heeft er met Davy Klaassen vlak voor het einde van de transferperiode wel een nieuwe optie bij gekregen en Verweij oppert dat he wellicht loont om voor een andere tactiek te kiezen: “Wat misschien een hele interessante optie zou zijn, en dat zou ook veel dichter bij de geest van Johan Cruijff zijn, als je als Ajax gewoon weer met de punt naar achter gaat spelen. Dat doet Álvarez ook bij het Mexicaanse nationale elftal.”

“Dat zou Álvarez veel beter kunnen. En dan samen met Mohamed Kudus en Davy Klaassen. Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor zou je dan veelvuldig kunnen laten invallen. Dat kan altijd wel op momenten bij Ajax, om ze er een beetje aan te laten ruiken. Ik denk dat je met dit middenveld alle kanten op kunt”, stelt hij. De journalist denkt overigens wel dat Lisandro Martínez de rol van Álvarez dan beter over zou kunnen nemen. De Argentijn zou nu echter de ‘dynamiek’ missen om op het middenveld te kunnen spelen: “Dat is heel gek, want die dynamiek had hij vorig jaar in 24 van de 25 wedstrijden wel.”