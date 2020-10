‘Van de Beek was geen primair doelwit van gefrustreerde Solskjaer’

Ole Gunnar Solskjaer mocht met Donny van de Beek, Alex Telles, Facundo Pellistri en Edinson Cavani een aantal aanwinsten verwelkomen bij Manchester United in de eerder deze week afgesloten transferperiode. De manager zal echter met weinig tevredenheid terugkijken op de voorbije transferzomer, daar hij geen enkele van zijn twee topdoelwitten kreeg en in plaats daarvan spelers moest accepteren die in eerste instantie niet op zijn lijstje stonden.

ESPN schrijft dit weekend op basis van bronnen die dicht bij de club staan dat zelfs Van de Beek geen ‘primair doelwit’ was voor Solskjaer. De van Ajax overgenomen middenvelder is met zijn transfersom van om en nabij de veertig miljoen euro de duurste aankoop van de afgelopen transferperiode. Solksjaer had volgens de berichtgeving in eerste instantie echter de komst van Erling Braut Haaland en Jadon Sancho in gedachten, die uiteindelijk allebei niet haalbaar bleven.

De Noor dacht zijn landgenoot Haaland begin dit jaar er al van te hebben overtuigd naar Old Trafford te komen. Vicevoorzitter Ed Woodward, die over de transferzaken gaat bij Manchester United, zette echter een streep door zijn komst voor twintig miljoen vanwege de geëiste commissie voor de zaakwaarnemer van Haaland en de wens van het kamp van de jonge spits om een transferclausule in zijn contract op te laten nemen. Borussia Dortmund ging hier uiteindelijk wel mee akkoord en nam Haaland uiteindelijk over van Red Bull Salzburg.

Sancho was het tweede grote doelwit van Solskjaer in de afgelopen maanden. Die Borussen hielden hun echter poot stijf en verlangden niet minder dan 120 miljoen voor de dribbelaar. Manchester United weigerde hier echter aan te voldoen en ziet zijn kansen om de aanvaller in te lijven volgend jaar flink afnemen. Hoewel er dit jaar geen concurrentie was voor Sancho, is de verwachting dat volgend jaar clubs als Liverpool en Bayern München zich in de strijd gaan mengen.

Solskjaer greep zodoende tot zijn frustratie naast twee jonge spelers die in de komende jaren uit zouden kunnen groeien tot boegbeelden van Manchester United. In plaats daarvan heeft hij nu de beschikking over de 33-jarige Edinson Cavani en de 18-jarige Facundo Pellistri voor zijn aanval. The Red Devils namen ook de achttienjarige Amad Diallo Traoré voor een bedrag dat op kan lopen tot veertig miljoen over van Atalanta, maar hij sluit zich pas in januari aan bij zijn nieuwe werkgever.