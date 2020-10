Alleen Cristiano Ronaldo verdient meer dan Matthijs de Ligt

La Gazzetta dello Sport zet ieder jaar de Serie A-salarissen op een rij en de roze sportkrant heeft zaterdag uitgepakt met de lonen voor dit seizoen. Cristiano Ronaldo blijft met een jaarsalaris van 31 miljoen euro ruimschoots de grootverdiener in de Italiaanse competitie en zijn ploeggenoot bij Juventus Matthijs de Ligt is de nummer twee op de lijst. La Vecchia Signora maakt met een salarishuis van 236 ook verreweg de hoogste loonkosten van alle clubs in de Serie A.

Juventus wist met het vertrek van spelers als Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic en Douglas Costa voor 58 miljoen aan salarissen te besparen, maar betaalt nog altijd ruimschoots het meest aan salarissen. Nummer twee Internazionale keert met een totaal van 149 miljoen aan salarissen bijna 90 miljoen minder uit. Romelu Lukaku en Christian Eriksen zijn met een jaarsalaris van 7,5 miljoen de grootverdieners in het Giuseppe Meazza.

AS Roma, Napoli en AC Milan maken met respectievelijk 112 miljoen, 105 miljoen en 90 miljoen de top vijf vol. Edin Dzeko is met een jaarsalaris van 7,5 miljoen ruimschoots de grootverdiener in Rome, terwijl Kalidou Koulibaly met 6 miljoen per jaar aan de leiding gaan in Napels. Bij Milan zijn Zlatan Ibrahimovic en Gianluigi Donnarumma de grootverdieners: de Zweed ontvangt zeven miljoen per jaar, terwijl zijn veel jongere ploeggenoot zes miljoen ontvangt.

Stuntploeg Atalanta staat wat betreft zijn salarishuishouding ergens in de middenmoot. De huidige koploper van de Serie A, en groepsgenoot van Ajax in de Champions League, keert slechts 42,6 miljoen op jaarbasis uit aan lonen. Alejandro ‘Papu’ Gómez is met 2 miljoen per jaar de topverdiener en hij wordt gevolgd door Josip Ilicic (1,8 miljoen), Luis Muriel (1,8 miljoen) en Duván Zapata (1,8 miljoen). De totale uitgaven aan salarissen in de Serie A zijn vanwege de coronacrisis gedaald van 1,36 miljard naar 1,29 miljard.

Salarissen Juventus:

Cristiano Ronaldo - 31 miljoen

Matthijs de Ligt - 8 miljoen

Paulo Dybala - 7,3 miljoen

Adrien Rabiot - 7 miljoen

Aaron Ramsey - 7 miljoen

Leonardo Bonucci - 6,5 miljoen

Wojciech Szczesny - 6,5 miljoen

Alex Sandro - 6 miljoen

Salarissen Internazionale:

Romelu Lukaku - 7,5 miljoen

Christian Eriksen - 7,5 miljoen

Alexis Sánchez - 7 miljoen

Arturo Vidal - 6,5 miljoen

Achraf Hakimi - 5 miljoen

Ivan Perisic - 5 miljoen

Radja Nainggolan - 4,5 miljoen

Stefan de Vrij - 3,8 miljoen

Salarissen AC Milan:

Zlatan Ibrahimovic - 7 miljoen

Gianluigi Donnarumma - 6 miljoen

Ante Rebic - 3,5 miljoen

Alessio Romagnoli - 3,5 miljoen

Hakan Calhanoglu - 2,5 miljoen

Franck Kessié - 2,2 miljoen