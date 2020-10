Juan Mata kan 12,5 miljoen per jaar gaan verdienen

(The Guardian)

Chelsea gaat Victor Moses verhuren aan het Russische Spartak Moskou. Internazionale zag geen heil in een verdere samenwerking met de gehuurde rechtsback annex buitenspeler. (The Guardian)

De routinier van Manchester United heeft een aanbieding op zak om voor ruim 12,5 miljoen euro per jaar in Saudi-Arabië te gaan voetballen.

Een gegadigde voor William Saliba heeft zich aangediend. Arsenal wil de jonge verdediger dit seizoen ervaring op laten doen in de Championship en daar hoopt Brentford van te kunnen profiteren. (Goal)