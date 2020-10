‘Op het laatst werd ons ook nog de zoon van Zidane aangeboden’

Jan Streuer werkte in het verleden als directeur voetbalzaken bij Vitesse en vervulde ook drie jaar de rol van hoofdscout bij Shakhtar Donetsk. De Oekraïense topclub leek de laatste werkgever van de nu 69-jarige oud-middenvelder te worden, totdat FC Twente op de stoep stond. Streuer stond als speler vijf jaar onder contract bij de Tukkers en hoefde niet lang na te denken toen zijn oude club aan de lijn hing.

De technisch directeur kan terugkijken op een drukke transferperiode, waarin de selectie van de club uit Enschede grotendeels opnieuw opgebouwd moest worden: “Echt moeilijke momenten zijn er niet geweest. Alleen het begin was even lastig, omdat er geen staf was en er waren maar acht spelers, van wie er drie op dezelfde positie speelden. Er was dus wel wat werk te doen, maar ik zit al zo lang in het voetbal dat ik het aandurfde”, blikt hij terug in gesprek met Tubantia.

Streuer haalde onder meer Vaclav Cerny, Kik Pierie, Gijs Smal, Danilo, Luka Ilic en Halil Dervisoglu naar de Grolsch Veste. Hij greep echter ook naast de komst van een aantal andere spelers: “Jongens als Eljero Elia en Karim El Ahmadi hadden we willen hebben, maar aan de andere kant moet je wel graag voor FC Twente willen spelen. Wij hebben in grote lijnen de spelers binnengehaald die we wilden.” Voor iemand die gewend was aan de middelen die Shakhtar tot zijn beschikking heeft, is werken bij FC Twente wel even wat anders: “Daar werd voor een Braziliaanse jongen van 19 jaar, bijvoorbeeld Douglas Costa, gewoon 7 miljoen euro betaald.”

“Waar ik me vooral over heb verbaasd, is hoeveel spelers op een dag worden aangeboden: echt tientallen. En sommige makelaars blijven maar bellen en mailen. Op het laatst werd ons ook nog de zoon van Zinédine Zidane aangeboden. Die speelt in de Spaanse tweede divisie, maar wij wilden geen spelers op basis van beelden aantrekken”, gaat Streuer verder.

De technisch directeur verbond zich in eerste instantie voor een seizoen aan FC Twente en zoals het er nu naar uitziet blijft het daar ook bij: “Ik kan niet ontkennen dat ik dit werk met heel veel plezier doe. Sterker: ik zie dit helemaal niet als werk. Ik heb weleens verhalen gehoord dat de mensen op de werkvloer ongemotiveerd zouden zijn bij FC Twente, maar het tegenovergestelde is juist het geval. Iedereen werkt keihard voor de club en is supergemotiveerd.”