‘Ik zag hier meer perspectief en ze haalden me voor de basis, Ajax niet’

Sven Botman verliet Ajax deze zomer na elf jaar, zonder ooit een wedstrijd in de hoofdmacht te hebben gespeeld. De twintigjarige verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen en maakte daar zoveel indruk dat Lille OSC met een bod van acht miljoen euro aanklopte in de Johan Cruijff ArenA. Botman kan inmiddels terugkijken op een sterk begin van het seizoen bij les Dogues en hoopt deze lijn door te kunnen trekken.

“Zij hadden een heel goed plan, dat ook gericht was op mijn toekomst. Een basisplek garandeerden ze niet, maar ze hadden wel de intentie om me elke wedstrijd te laten spelen. Daar kwam bij dat ik dacht dat die competitie bij me past. Misschien kon ik me zo beter ontwikkelen”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad over zijn transfer.

Hier wil Botman niet mee zeggen dat dit plan bij Ajax ontbrak: “Nee, maar in het plan van Lille zag ik meer perspectief. Ze haalden me voor de basis. Bij Ajax niet. Zo simpel is het. Dat heeft, samen met de competitie en alles eromheen de doorslag gegeven.” Lille staat op dit moment op de tweede plek in de Ligue 1, verloor geen enkele van zijn eerste zes wedstrijden en beschikt over de minst gepasseerde defensie van Frankrijk. Botman heeft desondanks al gemerkt dat hij het op moet nemen tegen veel betere spitsen dan in de Eredivisie: “Ze lopen 90 minuten en steken technisch ook goed in elkaar.”

“Frankrijk is niet voor niets een van de beste vijf competities van Europa. Door de hoge intensiteit ligt het niveau hier heel hoog.” Doordat het voetbal in Frankrijk goed bij hem past, kostte het hem echter weinig moeite om aan te haken: “Ik blink uit in verdedigen. Ik hou ervan om een spits uit te schakelen. Elke club heeft een andere stijl van aanvallen en verdedigen. Daarin was het een beetje bijstellen. Maar aanpassen was verder geen probleem. Nu is het zaak om overeind te blijven. Als je dat doet in een van de beste vijf competities, doe je het goed.”