Bosnië & Herzegovina - Nederland: Depay de grote afwezige; viertal op scherp

Het Nederlands elftal treedt zondagavond om 18.00 uur aan in de Nations League. In Zenica is Bosnië & Herzegovina de tegenstander van het team van Frank de Boer. De bondscoach spaarde woensdag een aantal belangrijke spelers in de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen Mexico. In het Bilino Polje, de thuishaven van NK Celik, zal het beter moeten om de tweede overwinning van dit seizoen in het toernooi van de UEFA in de wacht te slepen.

Nederland maakte woensdagavond een povere indruk tegen Mexico. Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Marten de Roon kwamen slechts 45 minuten in actie, terwijl Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Daley Blind en Frenkie de Jong de gehele wedstrijd op de bank zaten. De Boer gaf voor de wedstrijd toe dat hij niet met zijn sterkste opstelling speelde, omdat hij sommige internationals wilde sparen voor de Nations League-duels met Bosnië en Italië (zondag). Daardoor konden Owen Wijndal en Teun Koopmeiners debuteren. Aanvoerder Van Dijk gaf na afloop van de verliespartij aan dat het even wennen was om in een andere samenstelling te spelen en dat een van de redenen was waardoor het niet goed liep. Persoonlijke fouten van onder meer Tim Krul, Hans Hateboer, Wijndal en Koopmeiners zorgden voor grote kansen voor Mexico. Het was in vele opzichten een wedstrijd om snel te vergeten.

De Boer zei na afloop tegen de NOS dat hij een ‘rotgevoel’ overhoudt aan zijn debuut als bondscoach, al plaatste hij wel een kanttekening: “Ik mag maar zes keer wisselen en de jongens die normaal gesproken kans maken om te spelen hebben allemaal zondag nog gespeeld. Dan moet ik dat doseren. Ik denk vooral aan de komende twee wedstrijden. Als ik ze nu deze drie wedstrijden laat spelen... Ze gaan tot en met december om de drie dagen wedstrijden spelen. Ik denk dat het gewoon een hele verstandige keuze van ons was”, aldus de keuzeheer. Ondanks de nederlaag en het povere spel viel er na afloop toch iets positiefs te melden: alle Oranje-internationals zijn ongeschonden uit het duel met Mexico gekomen en fit voor de komende wedstrijden.

De Boer deelt complimenten uit na nederlaag Mexico: 'Prima debuut'

Ondanks dat Bosnië & Herzegovina onderaan staat in de poule mag van onderschatting absoluut geen sprake zijn. De ploeg van bondscoach Dusan Bajevic hield Italië op een 1-1 gelijkspel, terwijl er nipt van Polen werd verloren met 2-1. Met name in de voorhoede loopt er meer dan genoeg kwaliteit rond bij de tegenstander van Oranje. Edin Dzeko is de grote man in de punt van de aanval, terwijl Istanbul Basaksehir-buitenspeler Edin Visca een speler is om in de gaten te houden. Op het middenveld zet Miralem Pjanic de lijnen uit. Het is de vraag in hoeverre de selectie van Bosnië & Herzegovina zich kan opladen voor het duel met Oranje; afgelopen donderdag kreeg het namelijk een grote klap te verwerken in de play-offs voor de EK-kwalificatie. Volgend jaar zal Bosnië & Herzegovina er niet bij zijn op de Europese eindronde. Op eigen veld bleef het tegen Noord-Ierland bij 1-1 en omdat er in de verlenging niet werd gescoord bracht een strafschoppenserie de beslissing. Missers van Visca en Haris Hajradinovic kwamen het land duur te staan.

Vermoedelijke opstellingen:

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Mexico zal De Boer een groot aantal wijzigingen doorvoeren. Cillessen zal terugkeren onder de lat. Dat hij woensdag niet speelde had ermee te maken dat hij pas is hersteld van een blessure en De Boer geen risico met hem wilde nemen. De trainer heeft al bevestigd dat de Valencia-keeper gaat spelen. Op de rechtsbackpositie wordt Denzel Dumfries verwacht. De PSV-keeper lost Hans Hateboer af, die tegen Mexico geen goede indruk maakte. Het centrum zal gevormd worden door Stefan de Vrij en Van Dijk. De Vrij is de vervanger van de geblesseerde Matthijs de Ligt en speelde, net als Van Dijk, woensdag slechts een helft. Op de linksbackpositie zal naar verwachting Daley Blind aan de aftrap verschijnen. Hij vervangt Wijndal, die bij zijn debuut zijn handen vol had aan Jesús Corona.

Het middenveld zal in Bosnië gevormd worden door De Roon, Wijnaldum en De Jong. Donny van de Beek en Koopmeiners zullen genoegen moeten nemen met een plek op de bank. De Jong had lichte klachten en bleef daarom negentig minuten op de bank. De Boer reageerde genuanceerd op de opmerking dat zonder De Jong ‘het middenveld er gelijk heel anders uitziet’: “We weten allemaal dat hij heel belangrijk is voor het Nederlands elftal, maar ik moet zeggen dat je dan ook Koopmeiners tekortdoet. Ik denk dat hij echt een puike wedstrijd heeft gespeeld. Hij heeft ook wel zijn foutjes gemaakt, maar Koopmeiners heeft denk ik gewoon negentig minuten lang een hele goede wedstrijd gespeeld. Frenkie zit natuurlijk al langer op dit niveau en we weten allemaal wat hij kan.”

In aanvallend opzicht is Oranje enigszins gehavend. Memphis Depay ontbreekt namelijk wegens een schorsing. In september kreeg de Olympique Lyon-spits geel tegen zowel Polen als tegen Italië. Woensdag is de aanvalsleider van het Nederlands elftal weer inzetbaar op bezoek bij Italië. Zijn vervanger in de spits heet waarschijnlijk Luuk de Jong. De aanvaller van Sevilla viel woensdagavond al in en was dicht bij de gelijkmaker. Het Algemeen Dagblad sluit niet uit dat Donyell Malen aan de aftrap verschijnt. De PSV-spits werd woensdag buiten de wedstrijdselectie gelaten en nam plaats op de tribune. Steven Berghuis maakte op de rechterflank een goede indruk en heeft wellicht een basisplaats afgedwongen, terwijl het nog een vraagteken wie er vanaf links zal spelen. Ryan Babel speelde tegen Mexico, maar maakte geen beste indruk. Mogelijk krijgt Ajacied Quincy Promes de voorkeur, zo is ook de verwachting van de krant. De Boer mag morgen vijf keer wisselen.

Het complete middenveld van Oranje moet zondagavond uitkijken voor een gele kaart. De Roon, De Jong en Wijnaldum staan namelijk op scherp en zijn bij een gele prent geschorst voor het duel met Italië. Joël Veltman staat eveneens op scherp.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong/Malen, Promes

Vermoedelijke opstelling Bosnië & Herzegovina: Sahic; Cipetic, Ahmedhozic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Pjanic; Visca, Dzeko, Krunic