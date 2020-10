Overmars onthult transfersom Klaiber: Ajax betaalt minder dan gedacht

Marc Overmars is blij dat de transferzomer achter de rug is. Ajax verkocht in de afgelopen maanden met Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Sergiño Dest (FC Barcelona) vier basisspelers en haalde daar onder anderen Antony, Mohammed Kudus en Davy Klaassen voor terug.

“Het is een spannende en hectische periode”, vertelt de directeur voetbalzaken via de officiële kanalen van Ajax over de transferperiode. “Je probeert zoveel mogelijk zekerheden in je team te creëren. Je wil jongens behouden, maar je hebt ook afspraken met een aantal jongens die het verdienen een transfer te maken. Daar moet je allemaal op anticiperen.”

Ajax trok kort voor het sluiten van de transferwindow zowel Sean Klaiber als Davy Klaassen aan. “Klaiber voegt een bepaalde mentaliteit toe aan de selectie. Het is een hele positieve jongen, die elke dag beter wil worden. We hebben daar 4,25 miljoen euro voor betaald en dat is een realistische prijs.” In de media deed een bedrag van vijf miljoen euro exclusief bonussen de ronde en dat valt dus minder uit.

Highlights oefenduel: Ajax - AZ | Rentree Klaassen, officieus debuut Klaiber

"We hadden op een aantal plekken een andere keuze willen maken. Ik geef eerlijk toe dat we één speler heel graag hadden willen halen, maar dat is niet gelukt", erkende Overmars, die verder niet inging op namen. Hij ontkende wel dat Ajax concreet is geweest voor PSV'ers Eran Zahavi en Mohamed Ihattaren.

"Erik ten Hag had Dest inderdaad liever willen houden, maar het is ook de tijd waarin we leven. We moeten bepaalde doelen halen, ook financieel gezien. Om bijvoorbeeld de schade te beperken aankomend jaar", verwijst Overmars naar de gevolgen van de coronacrisis. "Die schade zal, denk ik, vrij fors zijn. Daar had het ook mee te maken."