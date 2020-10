Memphis Depay geeft Barcelona géén enkele garantie in januari

Memphis Depay sluit niet uit dat hij tijdens de winterse transferperiode alsnog een transfer maakt, maar zijn bestemming hoeft niet per se Barcelona te zijn. De aanvaller zag afgelopen week een overgang van Olympique Lyon naar het Camp Nou mislukken. Het is zeker geen uitgemaakte zaak dat de Oranje-international over een paar maanden alsnog een contract bij de club van Ronald Koeman en Frenkie de Jong tekent.

LaLiga weigerde als toezichthouder namens de nationale overheid toestemming voor een transfer van Depay naar Barcelona te geven, omdat de club de financiën niet op orde had. De aanvaller weet niet of het een zekerheid is dat Barcelona de zaken over enkele maanden wél op orde heeft én of hij dan alsnog naar Catalonië trekt. “Dat zien we dan wel weer'', zeg hij. “Het is al snel weer januari. Het is afwachten hoe dingen lopen. Niet dat ik zeker wegga, maar de kans dat er straks clubs gaan komen, is gewoon groot.”

Op de vraag waarom Depay expliciet 'clubs' zegt, reageert hij met een glimlach. “Ik ben 26 en bijna transfervrij, dan mag je toch verwachten dat clubs interesse tonen?”, benadrukt hij zaterdag in het Algemeen Dagblad. De transfer naar Barcelona was zo goed als rond, maar Depay snapt wel waarom het toch geen doorgang kon vinden. “Je moet er altijd rekening mee houden dat dingen niet lukken. Heel veel clubs hebben problemen door de pandemie.”

Maandag: Transfer naar FC Barcelona afgeketst Woensdag: Interland tegen Mexico Vrijdag: Release van nieuwe track ?? Deze week van Memphis Depay ?????? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

“Ik hield alles open en dacht niet: Barcelona wil me, dus ik ben er. Ik wachtte op groen licht. Maar ik ben gewoon gaan trainen, hoor. Het is niet zo dat ik op het veld mijn telefoon in mijn broek had zitten, hahaha.” Depay hoopt dat hij na de interlandperiode weer meer in de plannen van Rudi Garcia gaat voorkomen. “Wat ik zelf vervelend vond, was dat ik de laatste weken veel minder minuten mocht maken bij Lyon.''

In de laatste twee competitieduels begon Depay immers op de bank. “Ik had het gevoel dat het allemaal te maken had met feit dat ik zou vertrekken. Ik heb daar vier goals in zes wedstrijden gemaakt. Die reeks wil je als spits dan graag voortzetten. Maar de eerste drie van die goals maakte ik al in de eerste wedstrijd. Dat is zonde.''