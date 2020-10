Steven Berghuis: ‘Ik vergelijk het vaak met de jongens van Ajax’

Steven Berghuis was afgelopen week in de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Mexico (0-1) een van de weinige lichtpuntjes op een verder donkere avond. In de aanloop naar het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina van zondag praat de aanvaller van Feyenoord over zijn ambitie en is hij ook zelfkritisch. Het spelen van een eindtoernooi is de absolute droom van Berghuis en dat is ook de reden waarom hij niet zomaar opnieuw een stap naar het buitenland maakt. “Een eindtoernooi spelen, is de droom van elke speler.”

“Als topsporter, atleet wil ik graag het EK en daarna het WK bereiken. Daar werk ik keihard voor. Het was ook de reden om niet zomaar een stap naar het buitenland te maken, naar een club waarvan ik niet weet waar ik terecht zou komen”, benadrukt Berghuis zaterdag in gesprek met De Telegraaf. “Bij Feyenoord weet ik dat ik dit seizoen, met de Europa League erbij, vijftig wedstrijden ga spelen en bij het Nederlands elftal in beeld zal blijven. En als er dan kansen komen, moet ik ze pakken.”

Het verschil tussen de Berghuis van Feyenoord en de Berghuis van Oranje is immens: 58 goals in 112 duels versus 0 doelpunten in 17 interlands. “Dat is wel een groot verschil, ja. Maar bij Oranje zaten er ook veel wedstrijden tussen dat ik vijf of tien minuten inviel. Het zijn wel cijfers die niet goed genoeg zijn. Dat lijkt me duidelijk. In Oranje moet je leveren en daar ben ik niet tevreden over.” Ronald Koeman maakte met Steven Bergwijn en Quincy Promes op rechts vaak andere keuzes. “Het waren jongens die zich in de Champions League hadden laten zien. Tot op heden is het me niet echt gelukt om een vaste plek af te dwingen.”

“Ik probeer altijd iets te creëren en zowel verdedigend als aanvallend het verschil te maken”, antwoordt Berghuis op de vraag wat hij kan toevoegen aan het Nederlands elftal. “Als ik net zoals bij Feyenoord mijn goals ga maken en kansen creëer voor mijn ploeggenoten, dan voeg je als aanvaller zeker iets toe aan Oranje. Dat is tot op heden nog niet vaak genoeg gebeurd.” Berghuis is niet van plan om Feyenoord zomaar te verlaten. Hij heeft voor zichzelf een soort lijst gemaakt met tien, vijftien clubs, waarover hij zou willen nadenken. “Maar interesse bleef lang uit”, erkent de aanvaller, die over een gelimiteerde transfersom van acht miljoen euro in zijn contract beschikt.

Het EK kan volgend jaar als springplank naar de Europese top dienen. “Topclubs kijken toch hoe je topwedstrijden speelt. Bij Feyenoord heb ik nog niet een keer Europees overwinterd. Ik denk dat het wel een rol speelt in hoe je er in Europa op staat. Ik vergelijk het vaak met de jongens van Ajax, die ook in de Eredivisie spelen, maar een geweldige Champions League-campagne hebben gehad, waardoor ze gewild zijn bij de clubs in Europa. Dat is ook iets waar we met Feyenoord naartoe moeten en volgens Frank Arnesen ook willen. Ik heb nog wel de ambitie om de stap te maken, want ik wil het maximale uit mijn carrière halen.” Het contract van Berghuis loopt medio 2022 ten einde.