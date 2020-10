Wim Kieft: ‘Wie bij Ajax tikt Erik ten Hag eens op zijn vingers?’

Wim Kieft hoopt dat Erik ten Hag spoedig stopt met ‘experimenteren’ bij Ajax. De oud-aanvaller ergert zich aan de manier waarop de trainer zijn spelers in het elftal zet, zo benadrukt hij zaterdag in zijn column in De Telegraaf. “Wie bij Ajax tikt Ten Hag eens op z’n vingers en zegt dat hij de spelers op de juiste plaats moet zetten en ophouden te experimenteren?”, verzucht Kieft in het dagblad.

Het heeft volgens Kieft meer weg van ‘een soort prestigestrijd voor Ten Hag’. “Maar Ten Hags koppigheid mag niet ten koste gaan van het resultaat bij Ajax. Zakaria Labyad komt tekort voor de spitspositie in Amsterdam”, benadrukt de voormalig Oranje-international. “De ploeg is het sterkst met Dusan Tadic in de punt van de aanval en Antony en Quincy Promes op de flanken, of David Neres voor één van die twee.”

Kieft beschouwt de aanwezigheid van Tadic in de punt van de aanval in feite al als ‘een noodgreep’. “Omdat ze in Amsterdam al jarenlang geen Ajax-spits kunnen opleiden of weten op te halen. Het middenveld functioneert evenmin met Edson Álvarez en Promes, terwijl Ryan Gravenberch voorlopig vooral jong en talentvol is. Wat eveneens voor Mohammed Kudus geldt.” Kieft vindt de rentree van Davy Klaassen ‘zo gek nog niet’ en vraagt zich af waarom Lisandro Martinez amper speelt. “Die deed het goed vorig seizoen en vindt zich nu ineens iedere wedstrijd terug op de reservebank.”

“Inmiddels weet niemand hoe Ajax ervoor staat, minder dan twee weken voor de start van de Champions League tegen Liverpool”, concludeert Kieft. “Terwijl Ten Hag bijna drie maanden kan beschikken over zijn selectie, bijna al z’n aankopen, Ajax een relatief gemakkelijk competitieprogramma heeft zonder Europese verplichtingen.”

Ajax startte het seizoen met overwinningen op Sparta Rotterdam (0-1), RKC Waalwijk (3-0) en Vitesse (2-1), alvorens afgelopen weekeinde bij FC Groningen (1-0) werd verloren. Na de interlandperiode wacht de ploeg van Ten Hag een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Vier dagen is Liverpool de eerste tegenstander in de groepsfase van de Champions League.