Brazilië kent geen genade en wint met 5-0; Neymar en Firmino schitteren

Brazilië is vrijdagavond lokale tijd op uitstekende wijze aan de kwalificatiefase voor het WK van 2022 begonnen. Het team van bondscoach Tite was in de Neo Química Arena in Sao Paulo met liefst 5-0 te sterk voor Bolivia, dat het merendeel van de wedstrijd op de eigen helft speelde en zelden voor gevaar zorgde. Het was de eerste interland van Brazilië sinds de 3-0 overwinning in november 2019 in de oefeninterland tegen Zuid-Korea.

Neymar kwam in de thuishaven van Corinthians weliswaar niet tot scoren, maar de aanvaller groeide in alweer interland nummer 102 uit tot een van de uitblinkers. Brazilië had in de eerste drie minuten al twee keer kunnen scoren: Everton en Marquinhos lieten echter goede kansen op een openingstreffer liggen. Na zestien minuten spelen was het echter wel raak toen Marquinhos een voorzet van Danilo achter Carlos Lampre kopte.

Het team van Tite verdubbelde een kwartier later de voordelige marge toen Renan Lodi ongehinderd een rush kon maken en Roberto Firmino simpel van dichtbij zijn eerste van de avond kon maken: 2-0. Vier minuten na de onderbreking tekende de Liverpudlian ook voor de derde treffer van o Seleção, dit keer op aangeven van Neymar: 3-0.

?? Neymar Jr. ?? Wanneer je elf maanden geleden je laatste interland hebt gespeeld en veel zin hebt om te schitteren! Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

Bolivia, dat slechts vijf van de voorgaande duels met Brazilië had gewonnen, kon zich pas in de vijftigste minuut laten gelden. Weverton, de vervanger van Alisson, keerde echter het schot van Bruno Miranda. Een eigen doelpunt van José Carrasco en een treffer van Philippe Coutinho, op aangeven van Neymar, zorgden voor een eindstand van 5-0 in een regenachtig Sao Paulo. Brazilië speelt dinsdag tegen Peru; Bolivia ontmoet Argentinië dezelfde dag.

Het was voor Firmino pas de eerste keer dat hij tweemaal in een interland scoorde. Na vrijdagavond staat de teller op 15 doelpunten in 45 interlands. “Vanavond was het niet de Firmino van Liverpool. Hij was meer een Firmino die afwachtte en het strafschopgebied niet verliet om op doel te kunnen schieten”, reageerde Tite na afloop. “Hij heeft twee doelpunten gemaakt en hij had er nog twee kunnen maken.”