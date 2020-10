Excelsior dankt topschutter Ómarsson na lastige avond in Eindhoven

Excelsior heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan zijn bezoek aan FC Eindhoven. De Rotterdammers kwamen al in de eerste helft met tien man te staan, maar wisten dankzij Elías Már Ómarsson na rust toch de leiding te nemen. Eindhoven kwam echter terug door de gelijkmaker van Flor van den Eynden: 1-1.

Bij Excelsior viel voor de tweede wedstrijd op rij een rode kaart. Mats Wieffer werd drie minuten voor rust van het veld gestuurd door scheidsrechter Erwin Blank, nadat de middenvelder te hard inkwam op Lorenzo van Kleef. De Rotterdammers hadden het betere van het spel in de eerste helft, maar wisten dat nauwelijks om te zetten in grote kansen. De beste mogelijkheid was voor Reuven Niemijer, die op de voet van Eindhoven-doelman Jort Borgmans stuitte.

?? Elías Már Ómarsson maakt op fraaie wijze alweer zijn achtste van het seizoen namens Excelsior, dat FC Eindhoven inmiddels weer langszij heeft zien komen: 1-1. #fceexc pic.twitter.com/Vw97VsMXDV — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 9, 2020

Een klein kwartier na rust wist Excelsior in ondertal verrassend op voorsprong te komen. Ómarsson had vlak daarvoor nog oog in oog met doelman Borgmans gemist, maar maakte het in de 63ste minuut wél af. De IJslandse aanvaller kapte zich vrij en schoot in de korte hoek binnen: 0-1. Eindhoven knokte zich in het slotkwartier terug in de wedstrijd. Van den Eynden reageerde bij de tweede paal alert op een hoekschop: 1-1. In blessuretijd had de thuisploeg kunnen winnen, maar een poging van invaller Maarten Peijenburg werd van de lijn gehaald.