Derksen ziet minpunt bij Götze-deal PSV; Driessen verwacht belletje Ajax

PSV sloeg in de slotfase van de transferperiode keihard toe met het aantrekken van Mario Götze en Marco van Ginkel. Uiteraard worden de transferactiviteiten van de Eindhovenaren uitgebreid besproken in Veronica Inside. Valentijn Driessen heeft zo zijn twijfels over het binnenhalen van Götze, terwijl Johan Derksen een stuk positiever is over de komst van de Duitser naar Nederland.

"Wat heb je daaraan, hij heeft misschien vijf wedstrijden in tien jaar gespeeld?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich hardop af. "Hij heeft nauwelijks gespeeld, een stofwisselingsziekete gehad. Van Ginkel heeft ook twee jaar niet gespeeld. Ik ben er niet zo weg van bij PSV, ondanks alle krantenkoppen." Derksen wil Götze daarentegen nog niet bij voorbaat al afschrijven. "Het was altijd een fantastische voetballer, hij heeft bij Borussia Dortmund goed gespeeld. Het is niet echt een Duitse speler, hij is altijd heel creatief. Maar bij wissels was hij wel altijd als eerste aan de beurt."

Derksen is blij met de komst van Götze, maar de analist stipt ook een kritiekpunt aan. "Het erge is dat Roger Schmidt ook technisch directeur van PSV is geworden. De technsiche leiding van PSV laat zijn oren hangen naar meneer Schmidt. Ik heb medelijden met Mark van Bommel, in zijn tijd kon er niks. Meneer Schmidt komt als uitvinder binnen en neemt half Duitsland mee", aldus Derksen, die hoopt dat Götze de hooggespannen verwachtingen waarmaakt. "In vorm is Gotze een sensatie in de Nederlandse competitie. Van Ginkel in vorm is ook hartstikke goed."

Driessen denkt dat het aantrekken van Götze nadelige gevolgen kan hebben voor Mohamed Ihattaren. "Hij gaat met spelers als Götze en Van Ginkel natuurlijk nooit spelen bij PSV. In de winterstop zal Marc Overmars (directeur voetbalzaken Ajax, red.) wel voor hem bellen." Derksen vindt het ook doodzonde dat Ihattaren geen onbetwiste basisspeler is bij PSV. "Kapitaalvernietiging, want Ihattaren is nu niets meer waard. Dat was een halfjaar geleden niet zo. Het heeft met twee dingen te maken. Met zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) en PSV zelf. Hij rijdt in een auto waar de sjeik van Koeweit ook in rijdt. Dan moet PSV hem op de huid zitten."