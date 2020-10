Derksen fileert ‘de Chantal Janzen van het voetbal’ na nederlaag Oranje

Johan Derksen heeft zich vrijdagavond andermaal kritisch uitgelaten over Memphis Depay. De analist van Veronica Inside blijft zich storen aan de sterallures van de spits van Oranje, die tegen Mexico (0-1 verlies) weinig indruk achterliet. "Heb jij het idee dat die Memphis zich op het ogenblik ook wel heel erg goed vindt?", opent René van der Gijp met een retorische vraag de discussie over Depay.

"Het is om misselijk van te worden", zegt Derksen. "Memphis is eigenlijk de Chantal Janzen van het voetbal. Ik heb het idee, dat had ik de vorige interlandperiode al, dat hij zich ervan bewust is dat hij vaak close in beeld is, want iedere geluidsuitdrukking is ook een act. Weet je wel, boosheid, lachen, teleurstelling, de hele lichaamshouding van die jongen is verkeerd."

Wilfred Genee wijst erop dat Derksen Depay nooit persoonlijk heeft gesproken. "We kennen hem niet, hè. We zouden hem eigenlijk een keer hier moeten uitnodigen", aldus de presentator, die op weinig bijval van Derksen kan rekenen. "Ik ben helemaal niet geïnteresseerd om hem te leren kennen. Zo kun je objectief oordelen, als je iemand leert kennen dan krijg je een zwak voor hem. Iemand die op zijn vrije dag in een peperdure open Cabriolet door Rotterdam rijdt en dan een agent die hem staande houdt duidelijk maakt dat hij maar een hongerloon verdient, die spoort niet", doelt Derksen op een incident rond Depay afgelopen juni.

Ook Van der Gijp ergert zich aan de houding van Depay. "Hij loopt erbij alsof hij de tweelingbroer van Lionel Messi is", aldus de oud-rechtsbuiten. "Het is een gedoe, hij maakt het zich heel erg moeilijk. Soms tussen twee of drie man in, en één op de vijf of zes keer lukt het, maar over het algemeen is het balverlies. Het is vallen, tegen je tegenstander aanhangen, ik vind het wel een gedoe, hoor."

Depay zag maandag zijn gewenste transfer naar Barcelona op het laatste moment afketsen. Valentijn Driessen gelooft dat de aanvaller van Olympique Lyon in januari alsnog naar Spanje vertrekt. "In de winter gaat hij alsnog naar Barcelona voor een miljoentje of acht, of nog minder. Dan vangt Lyon in ieder geval nog iets.", aldus de journalist van De Telegraaf. Van der Gijp vindt opmerkelijk dat Lyon de vraagprijs voor Depay op het laatst liet zakken tot acht miljoen euro. "Voor onze vriend Leroy Sané werd vijftig miljoen gegeven (door Bayern München, red.) met nog één jaar contract, en voor hem acht miljoen... Dan wil je hem toch niet graag houden, heb ik het idee. Acht miljoen, dat is niks..."