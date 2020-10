Driessen kraakt uitspraak over Ihattaren: ‘Slaat nergens op, waar gaat dit over?

Mede door de komst van onder meer Mario Götze en Adrian Fein lijkt de positie van Mohamed Ihattaren bij PSV er niet beter op te zijn geworden. Valentijn Driessen en Mike Verweij, verslaggevers van De Telegraaf, gaan dieper in op de problematische situatie van de aanvallende middenvelder in Eindhoven. Daarnaast neemt het duo de recente transferactiviteiten van technisch manager John de Jong onder de loep.

"Hij moet gewoon met zichzelf aan de slag gaan", concludeert Ajax-watcher Verweij vrijdag in de podcast van de ochtendkrant. "Hij moet alle frustratie aan de kant zetten en keihard gaan trainen om weer in PSV 1 te komen. Maar dat zal met alle aankopen die PSV heeft gedaan niet makkelijk worden. En ik denk dat als Ihattaren fit is, scherp is, goed traint en dan nog geen kans krijgt. Dan wordt het misschien tijd om verder te gaan kijken."

Driessen voorziet eveneens problemen voor Ihattaren bij PSV wat betreft een vaste plaats. "PSV haalt natuurlijk niet voor niets al die middenvelders. Als Schmidt alle vertrouwen in die jongen had gehad, dan had hij niet al die middenvelders hoeven halen. En ze hebben nogal een partij middenvelders. Ze kunnen bijna een heel elftal met middenvelders opstellen bij PSV. Ik vind het wel een motie van wantrouwen. Het belangrijkste bij die jongens is vertrouwen, zeker bij een speler als Ihattaren. Het is misschien een wat flegmatieke speler, maar een jaar geleden was het gewoon een topspeler die tegen Ajax de wedstrijd besliste. Je kan mij niet wijs maken dat hij een jaar later op een veel lager niveau staat."

"Ihattaren is echt wel van een niveau dat hij PSV aankan. Maar dit zijn wel hele rare signalen aan een speler", aldus Driessen, die gelijk wordt aangevuld door Verweij. "Het kan toch niet zo zijn dat hij nu al is opgegeven door Schmidt. En als dat wel zo is zou de clubleiding moeten ingrijpen. Deze jongen was vorig jaar veertig miljoen euro waard en nu loopt hij in de winterstop misschien voor vijf of tien miljoen euro de deur uit. Dat zou natuurlijk bizar zijn."

Driessen zet daarnaast grote vraagtekens bij een uitspraak van De Jong, die donderdag bij de presentatie van Götze en Fein zei dat 'de voetbalwereld Ihattaren voorbijgesneld is'. "Grotere onzin moet echt niet verkocht worden. Dat slaat natuurlijk nergens op. Hij is in het afgelopen jaar voorbijgelopen door het internationale voetbal bij PSV dus. PSV heeft hem onder contract, hij staat iedere dag op het trainingsveld. Dat is dus een brevet van onvermogen voor alles wat er bij PSV rondloopt. Meer nog dan voor Ihattaren. De man heeft zoveel talent in zijn kleine teen, dat hebben de meeste PSV'ers nog niet in hun hele lichaam. Waar gaat dit over? Dit is geen moneymaker voor PSV maar een cash cow, mits je hem goed begeleidt. Hij gaat gewoon heel veel geld opleveren. Je moet wel aan de slag met hem en niet dit soort onzin roepen."