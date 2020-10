Kieft kritisch op Oranje-sterren: ‘Ze staan vooraan als het over racisme gaat'

Wim Kieft vindt dat er meer verwacht mag worden van de zogenaamde 'grote jongens' bij Oranje. De oud-spits schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Daley Blind en Memphis Depay meer moeten brengen. "Het wordt tijd dat de grote jongens bij Oranje zich als grote jongens gaan gedragen tegen Bosnië en Herzegovina en Italië", aldus Kieft.

"Van Dijk, Wijnaldum, Blind en Depay, geschorst tegen Bosnië, staan allemaal vooraan als hun mening wordt gevraagd over racisme of over de aanstelling van de bondscoach", doelt Kieft onder meer op de rel rond Veronica Inside in juni. "Maar nu worden van hen prestaties verwacht bij het Nederlands elftal. Zeker na de ondermaatse vertoningen tegen Italië en Mexico, die beiden met 1-0 werden verloren."

Kieft hoopt dat bondscoach Frank de Boer tegen Bosnië kiest voor Denzel Dumfries. De columnist vindt dat de rechtsback van PSV aantoonbaar beter is dan Hans Hateboer, die de laatste drie wedstrijden van het Nederlands elftal een basisplaats had. "In onze prima defensie hoort Denzel Dumfries thuis en niet Hans Hateboer. Die komt tekort ten opzichte van de PSV’er. Dumfries neemt power mee, onverzettelijkheid en duelkracht."

Verder is Kieft benieuwd hoe Oranje het gemis van de geschorste Depay tegen Bosnië zal opvangen. "Voorin blijft Oranje kwetsbaar en te veel afhankelijk van Depay. Hij is relatief onmisbaar als aanspeelpunt, met zijn acties en zijn goals. Luuk de Jong speelt vermoedelijk in Bosnië, maar valt voetballend niet te vergelijken met Depay. Hoewel hij bij Sevilla afgelopen seizoen wel iets heeft laten zien. Uiteindelijk knokte hij zich in de basis en stond er toen het team hem nodig had, met belangrijke doelpunten in belangrijke wedstrijden tegen grote clubs. Dat is een kwaliteit en leuk om die ontwikkeling te zien."

De Boer zou in plaats van De Jong ook kunnen kiezen voor Donyell Malen. "Malen van PSV is een goede spits, maar hij is vooral sterk door de diepte in zijn spel", weet Kieft. "Hij moet bediend worden en als bondscoach Frank de Boer voor hem kiest, moet hij het spel van Oranje enigszins aanpassen. Maar allereerst valt er iets te bewijzen door de grote internationals."