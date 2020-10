Clubicoon velt keihard oordeel over Özil én geeft Arsenal dringend advies

Mesut Özil is bij Arsenal op een dood spoor beland. De middenvelder kwam dit seizoen nog niet in actie in de Premier League en daarnaast ontbreekt hij in de selectie van the Gunners voor de groepsfase van de Europa League. Clubicoon Martin Keown vindt dat Arsenal zijn verlies moet pakken. De oud-verdediger roept zijn voormalig werkgever op om op korte termijn afscheid te nemen van de peperdure Özil, die wekelijks circa 400.000 euro opstrijkt.

"Je mag ervan uitgaan dat Mikel Arteta hem een eerlijke kans heeft gegeven en niet tevreden is met de werkethiek van Özil", zo verklaart Keown in een analyse bij talkSPORT. "Het is ook niet iemand waar andere spelers van kunnen leren. Ik geloof dat Özil het hart op de goede plaats heeft zitten, zeker gezien zijn werk voor goede doelen, maar als hij geen percentage van zijn salaris wil inleveren, iets dat van invloed is op iedereen..Hij is niet in de positie om zoiets te doen. Özil moet gewoon weer in de pas lopen."

Keown kijkt ook met argusogen naar de gevolgen voor Arsenal in financieel opzicht. "Moet je eens kijken naar het geld dat Arsenal kwijt is, twintig miljoen euro per jaar. Zoveel betaalden ze aan rente toen ze de lening voor het Emirates Stadium zijn aangegaan. Kun je nagaan. Arsenal moet zijn verlies nemen en het contract van Özil (dat loopt tot medio 2021, red.) afkopen. Het is ook een signaal naar de spelersgroep, het zorgt voor een nieuwe cultuur en daardoor kunnen ze verder gaan. Want op dit moment is het een ongezonde situatie."

De voormalig Arsenal-stopper, die met de Londense club verschillende prijzen veroverde en in 2004 ongeslagen kampioen werd, ziet een eventueel vertrek van Özil overigens wel als een verlies. "Niemand is er gelukkig mee als hij daadwerkelijk zou vertrekken. We willen hem in actie zien, maar momenteel is het voor alle partijen het beste als hij via de achterdeur vertrekt. Özil kan voor een andere club weer een geweldige speler zijn. Hij moet echter goed in de spiegel kijken, al denk ik niet dat hij dat zal doen. Özil zal na zijn loopbaan misschien terugkijken en denken dat Arsenal hem speeltijd ontnomen heeft. Maar hij heeft er zelf ook niets aan gedaan om dat sentiment te veranderen."