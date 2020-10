Van Halst is bezorgd om Oranje: ‘Het moet met hem niet gênant gaan worden’

Jan van Halst maakt zich zorgen om de rol van Memphis Depay bij het Nederlands elftal. De 26-jarige spits heeft zich volgens de analist van Ziggo Sport te veel vrijheden toegeëigend binnen Oranje. Depay speelde woensdag tegen Mexico (0-1 verlies) de volle negentig minuten mee, maar kon daarin nauwelijks indruk maken.

"Memphis Depay... dat moet niet gênant gaan worden", verzucht Van Halst in het praatprogramma Paniekvoetbal. "Die doet maar wat hij wil, pakt vrije trappen af van jongens die ook een goede trap hebben, zoals Steven Berghuis. Ik ben wat zorgelijk." Ook volgens Jack van Gelder heeft Depay te veel macht binnen Oranje. "Ik heb het idee dat Memphis Depay in Zeist uitmaakt wat er met het elftal gebeurt."

Van Gelder suggereert dat Depay af heeft gedwongen dat hij de volledige wedstrijd mocht spelen. "Negentig minuten spelen is allemaal mooi, maar ik kan me ook voorstellen dat je als Frank de Boer iets wil uitproberen in aanloop naar Bosnië zondag. En als Memphis een vrije trap gaat nemen, of hij nou naast Calvin Stengs of Berghuis staat, hij kijkt ze niet eens aan. De verdediger hoeft niet eens te denken: zal een van de anderen hem misschien gaan nemen."

Ook stelt Van Gelder dat Depay zich te vaak naar het middenveld laat zakken. "Er is geen spits! Op het moment dat je hem nodig hebt, is Memphis er niet." Youri Mulder stelt voor om tegen Bosnië te beginnen met Luuk de Jong in de spits, zeker omdat Depay dan geschorst is. "Misschien dat je zondag dan wél die kapstok hebt. Toen De Jong erin kwam tegen Mexico ging het in één keer beter lopen."