Jonker te voorbarig met primeur; droomtransfer naar Serie A valt in duigen

Benaissa Benamar stond op het punt om Telstar in te ruilen voor Sassuolo. De deal is op het laatste moment alsnog afgeketst, zo verklaart de 23-jarige centrumverdediger vrijdag in een interview met NH Nieuws. Volgens de jonge stopper heeft Sassuolo besloten om toch niet in zee te gaan met de speler die sind 2019 voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie uitkomt.

"Een speler zou verkocht worden aan Fulham, maar op het laatste moment gebeurde er iets waardoor het toch niet rond kwam", aldus Benamar, die vrijdag gewoon op het trainingsveld van Telstar verscheen. "Het was al bijna rond. Maar het heeft geen nut om daarheen te gaan als opvulling. Er moet wel perspectief zijn voor mij." Benamar ligt bij Telstar nog vast tot volgend jaar zomer. De kans is dus aanwezig dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt.

"In het voetbal is het nooit helemaal rond voor je je handtekening hebt gezet, misschien zelfs dan nog niet eens", vervolgt Benamar zijn uitleg. Het zou een heel mooie stap zijn geweest, de Serie A is een topcompetitie. Ik zou tegen topspelers spelen, maar het is nou eenmaal niet doorgegaan. Het is niet zo dat ik er echt mee zit. Ik heb het van me afgezet en nu lekker weer knallen", aldus de centrale verdediger van Telstar.

"Het is fijn voor de club en het team dat één van de beste spelers behouden blijft", zo verklaart trainer annex technisch directeur Andries Jonker. "De Serie A was een droom voor hem, dat hadden we hem ook allemaal gegund. Maar het mag niet zo zijn", zo zegt de oefenmeester van Telstar, die met zijn elftal in voorbereiding is op de ontmoeting met TOP Oss van zaterdagavond.

Het was dezelfde Jonker die eind september met de mededeling kwam dat Benamar Telstar zou gaan inruilen voor Sassuolo. "Hem zijn we wellicht kwijt, en hier heb je een primeur, aan Sassuolo", zei Jonker tegen FOX Sports voorafgaand aan het duel met FC Den Bosch. "Alleen de handtekeningen ontbreken nog. In de voetballerij laat je zo’n speler dan niet spelen. Wij zouden tevreden zijn met datgene wat nu afgesproken is. We moeten nog wel concreet zakendoen en dat is nog niet gebeurd."

"Er liggen afspraken die wat ons betreft akkoord zijn. En Benemar is zeer verheugd met zijn verbetering. Alle jongens, behalve Glynor Plet en Frank Korpershoek, spelen hier om meer, hoger en beter te bereiken. Sassuolo is meer, hoger en beter dan Telstar. Het past hem en hij wil het heel graag. En wij zouden tevreden zijn met de voorwaarden. Dus dan gaan we dat doen", zo besloot Jonker bijna twee weken geleden.