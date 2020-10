Grote ophef in Engeland: alleen Leicester City keert zich tegen hoge tv-prijs

Voetbalsupporters in Engeland moeten voorlopig in de buidel tasten om bepaalde wedstrijden in de Premier League te kunnen bekijken op televisie. De Premier League kondigt in een statement aan dat er iedere speelronde vijf duels niet gratis te volgen zullen zijn op de uitzendgemachtigde tv-zenders. Om een van die wedstrijden live te kunnen bekijken, moeten tv-kijkers omgerekend 16,45 euro gaan betalen. Het gaat om een 'interim-oplossing' die in eerste instantie voor het restant van oktober geldt.

Het is een controversiële ingreep, daar wedstrijden gratis te volgen waren sinds de stadions niet meer toegankelijk zijn voor publiek. De live-uitzendingen van de wedstrijden werden in het Verenigd Koninkrijk verspreid over de zenders Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video en de BBC. Op die manier konden supporters hun favoriete club blijven volgen, ondanks dat ze niet meer welkom waren in de stadions. Voortaan zal iedereen echter moeten betalen om bepaalde wedstrijden te kunnen zien, ook consumenten die al een abonnement hebben op betaalzenders Sky Sports of BT Sport.

Aanvankelijk hoopten de Premier League en de Engelse regering dat stadions per 1 oktober weer gevuld konden worden met supporters, maar dat is niet het geval. Daarom was er behoefte aan een andere oplossing. Vrijdag werd door clubs uit de Premier League gestemd over het nieuwe pay-per-view-stelsel. Hoewel de uitslag niet officieel is bekendgemaakt, heeft volgens The Telegraph alleen Leicester City tegen het voorstel gestemd. Dat levert the Foxes op sociale media veel lofuitingen op. De overige negentien clubs waren allemaal voorstander. De inkomsten van het systeem vallen immers volledig ten deel aan de clubs, en niet aan de tv-zenders.

Voetbalfans zijn in overgrote meerderheid niet te spreken over de nieuwe reglementen. Ze moeten nu wekelijks een opvallend hoog bedrag betalen om bepaalde wedstrijden te kunnen zien, terwijl veel fans financieel moeilijke tijden doormaken. Analist Gary Neville van Sky Sports is kritisch op Twitter. "Het is een enorm slecht besluit om 14,95 pond (16,45 euro, red.) te vragen voor wedstrijden die de afgelopen zes maanden gratis te bekijken waren!", schrijft de oud-verdediger. De Football Supporters' Association (FSA), een organisatie die voetbalfans vertegenwoordigt, roept op om 'de prijs te heroverwegen'.

"Veel Premier League-clubs hebben al geld afgenomen van fans voor wedstrijden waar ze niet naartoe konden gaan", doelt de vereniging in een statement op seizoenkaarthouders die bleven doorbetalen. Alle Premier League-clubs hebben wel de intentie om seizoenkaarthouders te compenseren voor de wedstrijden die ze niet konden bezoeken, maar niet iedereen heeft al geld teruggekregen. "We hebben al veel zorgen gehoord van supporters en leden van de FSA over de prijs van 14,95 pond per wedstrijd. We roepen Sky Sports en BT Sport uit om de prijzen te heroverwegen."

Een van de supporters die zich zorgen maakt is Alex Hurst, de voorzitter van de Newcastle United Supporters Trust, een belangenvereniging van fans van Newcastle United. "Het idee dat de Premier League-clubs om financiële redenen niet anders kunnen dan pay-per-view te implementeren zou geloofwaardiger zijn als ze niet zojuist een miljard pond hadden uitgegeven aan nieuwe spelers, terwijl stafleden ontslagen werden en ze steun van de regering kregen." Volgens een analyse van Sky Sports hebben Premier League-clubs in de voorbije transfermarkt ongeveer 1,24 miljard pond uitgegeven aan nieuwe spelers, omgerekend 1,37 miljard euro.

De pay-per-view-regelgeving geldt in eerste instantie voor de resterende drie speelrondes in oktober. In de komende speelronde, op 17, 18 en 19 oktober, gaat het om Chelsea - Southampton, Sheffield United - Fulham, Newcastle United - Manchester United, Leicester City - Aston Villa en West Bromwich Albion - Burnley. In de daaropvolgende speelrondes moet er betaald worden voor de wedstrijden Aston Villa - Leeds United, Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion, Fulham - Crystal Palace, Liverpool - Sheffield United, Aston Villa - Southampton, Burnley - Chelsea, Fulham - West Bromwich Albion, Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion en Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace.