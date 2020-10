Depay deelt groot compliment uit: ‘Hij is de motor van ons spel bij Oranje’

Ronald Koeman vertrok onlangs richting Barcelona, waarna Frank de Boer werd aangesteld als diens opvolger als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens Memphis Depay is er sinds de komst van de voormalig Ajax-trainer echter nog niet wezenlijk veel veranderd: "We hebben een nieuwe trainer, maar het voelt niet anders. Dat is bijzonder, dat zie je niet vaak", aldus de aanvaller van Oranje en Olympique Lyon.

In de oefeninterland tegen Mexico (0-1) van woensdag debuteerde Teun Koopmeiners op het middenveld en Owen Wijndal als linksback. Daarnaast waren er aanvallende rollen voor Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek. Verder bleef alles grotendeels hetzelfde. "Het is niet de bedoeling dat we veel gaan veranderen aan onze speelwijze", verduidelijkt Depay in gesprek met Voetbal International. "Het is meer dat er nieuwe jongens op het veld stonden, terwijl we weinig tijd hadden gehad in die samenstelling te oefenen. Je moet weer even een connectie opbouwen. Het middenveld is bepalend in het voetbal dat we spelen. Daar wordt de connectie met de aanval gemaakt. Dat had beter gekund tegen Mexico. Het was gewoon even wennen."

Maandag: Transfer naar FC Barcelona afgeketst Woensdag: Interland tegen Mexico Vrijdag: Release van nieuwe track ?? Deze week van Memphis Depay ?????? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

"Normaal gesproken heb je Frenkie de Jong op het middenveld lopen. In alle eerlijkheid: Frenkie is de motor van ons spel", deelt Depay een compliment uit aan de middenvelder van Barcelona. "In de eerste helft zag je dat we zoekende waren. De posities waren niet goed bezet. Dan loopt het ook in de aanval wat stugger." Menig analist vond dat Depay zich tegen Mexico te vaak uit de spitspositie liet zakken. "Ik vind dat best wel meevallen", benadrukt de Oranje-international. "Dit is hoe wij spelen, het is juist goed dat ik tussen de linies vrij kom. Als het niet zou kloppen of passen, dan zouden we dat aanpassen. Het is niet zo dat ik kan doen wat ik wil. Ook ik heb gewoon mijn taken in het veld."

Depay lijkt er goed op te staan bij De Boer, die na het wisselen van Virgil van Dijk tegen Mexico de aanvoerdersband aan de Lyon-aanvaller gaf. "Dat is sowieso een eer", aldus de trotse Depay. "Bij mijn club ben ik het gewend, maar bij het Nederlands elftal was het nog niet gebeurd. Sommige spelers die daarvoor óók in aanmerking komen, stonden niet in het veld. Maar uiteindelijk is het een eer. En of ik nou wel of niet de aanvoerdersband draag, ik probeer altijd mijn verantwoordelijkheid te nemen en dingen neer te zetten."