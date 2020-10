Instagram-post Mazraoui geen reden voor paniek: Ajax gaf toestemming

Noussair Mazraoui is toch afgereisd naar Marokko om zich daar te melden voor de nationale ploeg. De rechtsbenige verdediger van Ajax laat vrijdagmiddag via Instagram weten dat hij zich in een auto in Casablanca bevindt. Vanwege de coronacrisis gaf Ajax geen toestemming aan Mazraoui om af te reizen naar Marokko, omdat in dat land code oranje van kracht is. Volgens De Telegraaf kreeg Mazaroui na overleg alsnog toestemming om af te reizen voor de interlandperiode.

Ajax mag van de FIFA tot het einde van dit jaar zelf bepalen of het spelers tijdens de coronacrisis afstaat aan nationale ploegen. Hierdoor bleven Zakaria Labyad (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) in Nederland. Bij Labyad speelt ook mee dat zijn echtgenote op het punt van bevallen staat. Kudus is om medische redenen in Nederland gebleven, zo meldt bovenstaande krant. Lassina Traoré (Burkina Faso) kreeg net als Mazraoui toestemming om af te reizen. Doelman André Onana, over wie donderdag werd gezegd dat hij het coronavirus zou hebben opgelopen, kreeg toestemming om zich bij de nationale ploeg van Kameroen te melden. De Ontembare Leeuwen spelen namelijk deze vrijdag in De Galgenwaard een oefeninterland tegen Japan. Onana hoefde Nederland daarvoor dus niet te verlaten.

Hmmm, Mazraoui is blijkbaar alsnog afgereisd naar Marokko. Richting nationale ploeg? Of hij moet ons via Insta qua foto voor de gek houden, maar die kans is niet zo groot... ???????? #ajax pic.twitter.com/JZ5CjzNl8U — Ajax Life (@ajaxlife) October 9, 2020

Mazraoui wordt vrijdag midddels een tweet van harte welkom geheten door de voetbalbond van Marokko voor de interlandperiode. Men speelt vrijdagavond een vriendschappelijke interland tegen Senegal. Vier dagen later, op dinsdag 13 oktober, is Congo-Kinshasa de tegenstander in een oefenduel. Beide vriendschappelijke wedstrijden worden op Marokkaanse bodem afgewerkt. Mazraoui heeft inmiddels tien interlands namens Marokko achter zijn naam.

It feels so great to see our international player Noussaïr Mazraoui join the National Team today???????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??? ?????? ???????? ??????? ??????????????#DimaMaghrib pic.twitter.com/9pZffslQI5 — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) October 9, 2020

Ajax hervat de Eredivisie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Friese formatie brengt op zaterdag 17 oktober een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA. Normaal gesproken komt Mazraoui in deze wedstrijd gewoon in actie. Mensen die uit Marokko terugkeren in Nederland moeten normaal gesproken eerst tien dagen in quarantaine. Er wordt in sommige gevallen echter een uitzondering gemaakt, zoals in het geval van topsporters. Mazraoui hoeft bij terugkeer in Amsterdam dan ook niet in zelfisolatie.