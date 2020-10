Barcelona volgt constructie bij basketbal en komt snel met groot nieuws

Barcelona heeft met Marc-André ter Stegen een akkoord bereikt over een nieuw contract, zo claimt Mundo Deportivo. De doelman ligt momenteel nog tot medio 2022 vast, maar naar verluidt gaat de Catalaanse topclub binnen afzienbare tijd een contractverlenging tot de zomer van 2025 wereldkundig maken. Club en speler hebben dankzij een nieuwe constructie een akkoord bereikt, stelt Mundo Deportivo.

Door de impact van de coronacrisis probeert Barcelona de (salaris)kosten zoveel mogelijk te reduceren. Volgens Mundo Deportivo heeft Barcelona ook bij de contractonderhandelingen met Ter Stegen ervoor kunnen zorgen dat er op de korte termijn minder geld uit de clubkas verdwijnt. Ter Stegen gaat dit jaar minder verdienen dan voorheen, maar gaat in een later stadium wel meer salaris opstrijken, zo klinkt het.

Barcelona heeft deze constructie al toegepast bij de contracten van diverse basketballers van de club, zoals bij Nikola Mirotic en Pierre Oriola. De verwachting is dat Barcelona na het eerste jaar voldoende is hersteld van de impact van de coronacrisis en dan ook meer financiële speelruimte heeft. Volgens de berichtgeving in Spanje kan Barcelona het contractnieuws van Ter Stegen binnen enkele dagen aankondigen.

Ter Stegen gaf eerder al aan dat hij graag langer bij Barcelona wilde blijven. Volgens Spaanse media hoopte de Duitser de best betaalde doelman ter wereld te worden bij een nieuwe verbintenis, maar dit gaat door de coronacrisis dus niet door. Ter Stegen herstelt momenteel nog van een knieblessure en zal naar verwachting pas in november weer volledig inzetbaar zijn.