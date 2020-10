De Boer belde dinsdag met afvaller: ‘Hij zei dat ik zo door moet gaan’

Perr Schuurs behoorde begin deze maand tot de afvallers uit de voorselectie van het Nederlands elftal. De twintigjarige verdediger van Ajax zat vorige maand nog op de bank tijdens de wedstrijden tegen Polen (1-0 zege) en Italië (0-1 nederlaag) in de Nations League, maar viel ditmaal buiten de boot omdat Daley Blind weer inzetbaar was na eerdere hartkwalen. Schuurs heeft er vertrouwen in dat hij op termijn zal terugkeren bij Oranje.

Op dit moment verblijft de Ajacied bij de selectie van Jong Oranje; donderdagavond deed hij negentig minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (5-0 zege). Twee dagen eerder voerde hij een telefoongesprek met bondscoach Frank de Boer, die met hem in gesprek ging over zijn absentie bij het 'grote' Oranje. "Hij heeft me toen een duidelijke uitleg gegeven en dat was heel positief", vertelt Schuurs aan L1.

Frank de Boer op het trainingsveld met een truc die jullie allemaal niet kunnen ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

"De lijn waarmee ik nu bezig ben, moet ik gewoon doortrekken om uiteindelijk bij de selectie van Frank de Boer te komen", weet de Limburger. Hij kreeg te horen dat De Boer door de terugkeer van Blind 'andere beslissingen' heeft genomen. "Hij heeft me gezegd dat ik zo door moet gaan en dat het dan vanzelf komt. Hij heeft een aantal positieve dingen gezegd, die ik gewoon mee moet nemen. Dat biedt perspectief."

Hoewel hij nog altijd wacht op zijn eerste interland, kijkt Schuurs positief terug op zijn plek in de selectie van vorige maand. "Ik heb er één keer aan geroken en dat was een mooie ervaring. Maar met dit team hebben we een heel mooi doel: het EK halen", vertelt hij over Jong Oranje. "Natuurlijk blijf ik wel kijken naar het grote Oranje, want dat is waar iedereen in deze ploeg naartoe wil. Als je hier goed speelt, kom je daar terecht."