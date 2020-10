‘Ik ben inderdaad niet de meest spectaculaire speler van Oranje’

Marten de Roon vindt dat hij voldoende heeft laten zien om zijn plek in het Nederlands elftal te rechtvaardigen. De middenvelder van Atalanta kwam woensdagavond als invaller binnen de lijnen in de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1 nederlaag), maar speelde negentig minuten in de interlands die Oranje vorige maand afwerkte tegen Polen (1-0 zege) en Italië (0-1 nederlaag) in de Nations League. Hoewel zijn plek in de basiself regelmatig ter discussie staat, is De Roon overtuigd van zijn kwaliteiten.

De discussie spitst zich vaak toe op de vraag of Donny van de Beek niet geschikter is voor de plek op de rechterflank van het middenveld. De Roon stelt zijn steentje te hebben bijgedragen aan Oranje in de afgelopen jaren. "Ik denk dat ik heb kunnen laten zien dat ik in dit Oranje hoor. Ik kan jongens complementeren en het team soms beter laten spelen", geeft de negentienvoudig international aan tegenover de NOS. De Roon geeft toe dat hij zich niet helemaal comfortabel voelt bij het doen van zulke uitspraken.

Het is 'altijd lastig' om hardop uit te spreken dat hij thuishoort in Oranje, erkent de middenvelder. "Maar ik ben zelf altijd wel overtuigd geweest van de kwaliteiten die ik kan toevoegen aan het team. Maar dat moeten andere mensen ook zien", voegt hij daaraan toe. "Ik ben niet de meest spectaculaire speler van wie iedereen na één keer denkt: hij moet altijd spelen. Maar ik denk dat ik wel ontzettend word gewaardeerd door de spelers om me heen en de trainer. Dat is het belangrijkste, met je eigen kwaliteiten zorgen dat de rest beter speelt. Dan hoef ik niet altijd in de schijnwerpers te staan. Dat is niet mijn doel."

In een ander interview met FOX Sports wordt De Roon tevens gevraagd naar de koppeling tussen Ajax en Atalanta in de Champions League. Beide clubs werden bij de loting ingedeeld in Groep D , samen met Liverpool en FC Midtjylland. "Ik denk dat we gelijkwaardig zijn aan Ajax. Het is een mooi affiche, met sowieso heel open voetbal van beide kanten", blikt De Roon vooruit. Hij ziet Liverpool als 'de grote favoriet' in de poule. "Maar we gaan er alles aan doen om ook tegen hen puntjes te sprokkelen."