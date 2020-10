Zaakwaarnemer wekt walging in Rotterdam: ‘De familie is des duivels’

Henk van Stee walgt van de zaakwaarnemer van Halil Dervisoglu. Sparta Rotterdam had de spits van Brentford graag terug willen halen, maar inmiddels is bekend dat de twintigjarige aanvaller het seizoen op huurbasis afmaakt bij FC Twente. Volgens Van Stee heeft Yalcin Sarica, de zaakwaarnemer van Dervisoglu, een vies spelletje gespeeld.

Dervisoglu verkaste in januari naar Brentford en de technisch directeur van Sparta heeft sindsdien continu contact met de aanvaller. Van Stee wilde een slag slaan toen bekend werd dat Brentford wilde meewerken aan een verhuur, maar Sarica liet weinig van zich horen. Van Stee belde vervolgens Dervisoglu op en kreeg te horen dat hij nog geen duidelijkheid had gekregen van Brentford.

Sparta maakte daarna werk van aanvaller Mario Engels, afkomstig van SV Sandhausen. Zaterdag rond zes uur kreeg Van Stee het bericht van Dervisoglu dat Brentford hem alleen wilde verhuren aan FC Twente. De directeur baalde even van de ontstane situatie, maar sloot vervolgens een akkoord met Engels. Van Stee ging daarna toch nog informeren bij Brentford waarom men Dervisoglu alleen maar aan de Tukkers wilde verhuren. De Engelse club gaf vervolgens aan dat dit verhaal onzin was.

"Ik was pissed off. Hoe kan dat nou?", blikt Van Stee in gesprek met Voetbal International terug. "Ik heb een hele goede relatie met zijn familie en stuurde een sms naar zijn broer, die heel close is met Halil. Hij zei dat dit de informatie was die ze van Halils zaakwaarnemer hadden gekregen. Ik heb het berichtje van Halil en het berichtje van Brentford doorgestuurd en de familieleden waren des duivels. De zaakwaarnemer heeft Halil op een verkeerd spoor gezet, door te zeggen dat hij alleen naar Twente mocht en naar geen enkele andere club. Maar dat was dus helemaal niet zo."

"Ik vind het echt een schande dat een zaakwaarnemer de boel zo besodemieterd heeft", klaagt Van Stee. "Hij heeft de familie verkeerd ingelicht en mij steeds alleen heel kort geantwoord. En dat hij vervolgens ook niet meer het fatsoen heeft kunnen opbrengen om mij even te bellen over de keuze: dat is heel raar, zo werkt dat niet. Ik heb het helemaal gehad met deze man."