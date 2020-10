Babel reageert op kritiek: ‘Zo wordt er geanalyseerd in Nederland’

Ryan Babel ziet volop kans om mee te gaan naar het EK volgend jaar zomer. De aanvaller leek onder ex-bondscoach Ronald Koeman zeker van een plek in de EK-selectie, maar mogelijk komt daar verandering in met de komst van Frank de Boer. "Ik zou niet weten waarom komende zomer een ander verhaal is", zegt Babel, die ook ingaat op de kritiek op zijn persoon, tegenover FOX Sports.

"Ik heb er vertrouwen in dat ik erbij ben. Als ik goed presteer en in vorm ben, dan ben ik erbij", aldus de 33-jarige buitenspeler, die vanaf januari door Ajax een korte tijd werd gehuurd van Galatasaray. Nadat de coronacrisis uitbrak, keerde Babel terug naar Turkije, waar hij dit seizoen vooral wisselspeler is. De aanvaller heeft meegekregen dat menigeen van mening is dat Babel niet meer gewenst is bij Oranje.

"Iedereen analyseert altijd je laatste wedstrijd. Als je laatste wedstrijd niet goed was, kun je er in een keer tien keer niks van. Zo wordt er geanalyseerd in Nederland. Dat is op dit moment helaas het beeld." Babel doelt op zijn inbreng bij Ajax, maar ook op de oefeninterland tegen Mexico (0-1 verlies). De aanvaller kreeg van De Boer een basisplek, maar kon net als de rest van de ploeg niet imponeren.

"Maar ik laat me persoonlijk niet in de war brengen", gaat Babel verder over de kritiek. "In je carrière en in een seizoen maak je altijd fases mee dat het even niet loopt. Bij Ajax was het heel kort, van januari tot maart, dus dat beeld blijft hangen. Daar word je uiteindelijk op beoordeeld. Maar ik moet me nu concentreren op de toekomst. En als ik het weer laat zien, verwacht ik geen gekke dingen."