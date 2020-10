Wijnaldum gelooft zijn ogen niet: ‘Hij is van absolute topkwaliteit’

Liverpool verzekerde zich afgelopen transferperiode van de diensten van Thiago Alcântara. De van Bayern München overgekomen middenvelder wordt gezien als een concurrent voor Georginio Wijnaldum, maar de Oranje-international is vooral blij met de komst van de Spanjaard. "Alles van Thiago heeft enorme indruk op mij gemaakt", zegt Wijnaldum op de site van Liverpool.

"Ik volg hem al een aantal jaar. Ik speelde nog tegen hem in de Champions League (seizoen 2018/19, red.). Zijn inzicht, zijn zelfvertrouwen met de bal aan de voet, de manier waarop hij het team beter laat spelen... Het is ongelooflijk", aldus Wijnaldum, die de 29-jarige middenvelder omschrijft als een speler van 'absolute topkwaliteit'.

"Hij maakt de ploeg nóg beter. Ik ben blij dat hij bij ons zit. En hij is ook blij dat hij zich heeft aangesloten bij Liverpool. Het is de perfecte match: Liverpool en Thiago", stelt Wijnaldum. Naast Thiago heeft de Engelse grootmacht zich in de afgelopen periode ook versterkt met linksback Kostas Tsimikas, aanvaller Diogo Jota en doelman Marcel Pitaluga.

"Geweldige spelers. Ze hebben bij hun vorige clubs al laten zien dat ze hele goede spelers zijn. We zijn blij dat ze er zijn, want ze maken de selectie sterker. We hebben nu ook een bredere selectie en dat hebben we wel nodig dit seizoen. Ik ben erg blij met de aanwinsten. Het zijn ook goede persoonlijkheden, goede mensen. Ze passen precies in dit team", besluit de routinier.