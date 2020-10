‘Furieuze Ronaldo gaf startschot voor rebellie bij Juventus’

Cristiano Ronaldo was zondag de eerste speler van Juventus die de quarantainemaatregelen in Italië negeerde. De 35-jarige aanvaller moest net als de rest van de selectie wachten op een uitslag van een coronatest, maar koos ervoor om tegen de wens van Juventus in zich de volgende dag te melden bij de nationale ploeg van Portugal. Volgens La Gazzetta dello Sport was Ronaldo de eerste speler die zijn ergernis uitte.

Naast Ronaldo verlieten ook Gianluigi Buffon, Juan Cuadrado, Merih Demiral, Paulo Dybala, Danilo en Rodrigo Bentancur het hotel van Juventus zonder de uitslag van de test af te wachten. Spelers en stafleden van de topclub gingen zaterdag in quarantaine in het hotel nadat er binnen de club twee gevallen van besmetting van het coronavirus waren geconstateerd. De selectie kon nog wel trainingen en duels afwerken, maar buiten dat mocht men het hotel niet verlaten.

Contact met de buitenwereld is tijdens de periode van isolatie niet toegestaan. Ronaldo was het volgens de Italiaanse sportkrant echter niet eens met de gang van zaken. De Portugees en de rest van het team hadden al twee negatieve uitslagen ontvangen, maar moesten nog wachten op een derde test. Een 'furieuze' Ronaldo weigerde echter medewerking en uitte zijn frustratie richting de leiding van Juventus. De Portugees besloot zondag, na de afgelasting van het duel met Napoli, niet terug te keren naar het hotel en huiswaarts te keren.

De gezondheidsautoriteiten in Turijn zijn van plan om het vroegtijdige vertrek van de spelers aan te geven bij het gerecht, zo benadrukte Il Messaggero eerder al. De spelers riskeren een boete van vierhonderd euro. De rest van de selectie bleef volgens de berichtgeving wel in de 'bubbel' van Juventus. Woensdag kregen de andere spelers toestemming het hotel definitief te verlaten.