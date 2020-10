‘Van de Beek maakt geen stennis en heeft begrip voor Solskjaer’

Donny van de Beek is tot nu toe tevreden over zijn periode bij Manchester United. De 23-jarige middenvelder, deze zomer overgekomen van Ajax, heeft nog geen basisplaats gekregen in de Premier League en wordt in de competitie als wisselspeler gebruikt. The Athletic claimt echter dat de Oranje-international volledig op één lijn zit met manager Ole Gunnar Solskjaer.

Van de Beek werd voor minimaal 39 miljoen gehaald, maar ondanks de forse transfersom moest de middenvelder het bij de competitieduels met Crystal Palace, Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur met invalbeurten doen. Tegen Brighton (2-3 winst) viel Van de Beek vlak voor tijd in, tot ergernis van Sjaak Swart. Mister Ajax kon het niet geloven dat de middenvelder voor enkele minuten moest opdraven.

The Athletic benadrukt echter dat Van de Beek zich volledig op zijn plek voelt bij United. De middenvelder is tevreden met zijn rol bij the Red Devils en heeft volledig begrip voor de keuze van Solskjaer om hem te laten wennen aan het Engelse voetbal. Ook Van de Beek merkt dat de Premier League meer van hem verlangt dan de Eredivisie, zo klinkt het.

Solskjaer was onlangs nog lovend over de inbreng van Van de Beek, die tijdens de wedstrijden in de EFL Cup tegen Luton Town en Brighton wel een basisplaats had. "We weten hoeveel wedstrijden we moeten spelen en hij gaat een belangrijke rol spelen. Hij heeft in iedere wedstrijd zijn waarde bewezen. Hij heeft veel kwaliteit en is een slimme speler. Hij klopt echt op de deur."