‘Lampard kijkt als alternatief voor Rice naar Oranje-international’

Marten de Roon mag hopen op een transfer naar Chelsea. Volgens de Daily Express staat de Oranje-international op het lijstje van manager Frank Lampard. De controlerende middenvelder van Atalanta zou door the Blues als een interessante optie worden gezien voor volgend jaar, daar zijn contract in Bergamo medio 2021 afloopt.

Chelsea gaf de afgelopen transferperiode tientallen miljoenen euro’s uit aan de komst van nieuwe spelers. Het aantrekken van Edouard Mendy, Thiago Silva, Ben Chilwell, Timo Werner, Kai Havertz en Hakim Ziyech kostte de club bijna 250 miljoen euro. Toch was Lampard niet helemaal tevreden, daar hij ook graag Declan Rice naar Stamford Bridge had gehaald. Een deal met West Ham United kwam echter niet van de grond.

De Premier League-club heeft nog altijd interesse in de Engels international en naar verwachting wordt in de zomer van volgend jaar een nieuwe poging gewaagd. Volgens de tabloid kijkt Chelsea ook naar goedkopere opties, waardoor de interesse in De Roon is ontstaan. Zijn contract loopt volgend jaar af en hoewel hij een van de sterkhouders is op het middenveld van Atalanta, is een akkoord over een nieuwe verbintenis niet in zicht.

De 29-jarige De Roon is geen onbekende in de Premier League. In het seizoen 2016/17 droeg hij het shirt van Middlesbrough, de cub waarmee hij degradeerde naar de Championship. De Oranje-international is overigens niet het enige alternatief voor Rice. OGC Nice-middenvelder Danilo staat ook op het lijstje van Chelsa. De 24-jarige Braziliaan speelt sinds 2018 voor de club uit de Ligue 1 en speelde daarvoor voor SC Braga, Valencia en Benfica.